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【移民塞浦路斯】被揭官員涉助「罪犯」入籍　塞浦路斯煞停「黃金護照」投資移民

歐洲 16:59 2020/10/15

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【移民塞浦路斯】被揭涉助「罪犯」入籍 塞浦路斯煞停「黃金護照」投資移民 -

歐盟成員國塞浦路斯的「黃金護照」投資移民計劃，只要投資最少200萬歐元（約1,821萬港元）於當地房地產，並向當地指定機構捐款最少20萬歐元（約181萬港元），便能獲得公民身分。不過，卡塔爾半島電視台記者以放蛇方式偵查，向當地官員及律師查詢有犯罪紀錄的富商能否取得護照，獲眾議院主席指願協助申請。事件曝光後，塞浦路斯政府周二（13日）宣布暫停「黃金護照」計劃，於11月1日生效。

【塞浦路斯「賣」護照賺70億　罪犯及貪腐政治人物都有「黃金護照」？：按此

眾議院主席指願助「罪犯」入籍　

半島電視台周一（12日）公開偵查報道，在記者偽裝成因洗錢被定罪的中國富商的中間人，以放蛇形式查詢當地政治人物及律師有關「黃金護照」申請事宜，並拍下影片。根據當地法例，有案底人士不符合申請塞浦路斯「黃金護照」的資格，惟塞浦路斯眾議院主席西盧里斯（Demetris Syllouris）在片中表示，願意利用自己的影響力，協助他申請。

記者也獲當地律師皮塔德吉斯（Andreas Pittadjis）告知，只要「投資足夠的錢，就能避開法律上的問題」，他聲稱，曾協助一名因貪污和洗錢被判入獄兩年的人取得塞浦路斯「黃金護照」。

報道揭發「黃金護照」被濫用等問題後，西盧里斯向公眾道歉並辭去職務。塞浦路斯政府正調查有關事件，並於周二（13日）宣布，基於「黃金護照」計劃存在弱點及被濫用，決定於11月1日起暫停計劃申請，將適時探討其他途徑吸引外資。

【塞浦路斯「黃金護照」點解咁吸引：按此

塞浦路斯經歷金融危機後，推出投資移民計劃，吸引外國人以投資房地產等方式取得「黃金護照」。申請人只需投資最少200萬歐元（約1,821萬港元）於房地產，並向當地指定機構捐款最少20萬歐元（約181萬港元），即可入籍，故常被視作成為歐盟公民的跳板。

責任編輯：李瑩

 

欄名 : 移民攻略

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