▲ 【驚安之殿堂】DONKI中環店今日開幕 一文睇晒開幕優惠

為慶祝DON DON DONKI中環店今日（15日）開幕，DONKI推出多項開幕優惠，包括日本和牛、廚具、化粧品等。今次中環店將會24小時營業，幾時都可以去掃貨！

由10月15至31日，DONKI中環店推出多項優惠產品，精選產品包括日本和牛西冷及肉眼100g售99元；咚兵衛碗裝腐皮烏冬3件售28元；Sofina Primovista底霜及漸層眼影套裝售360元，限量100套。

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由即日起至10月19日，於DON DON DONKI 100QRC店以單一收據消費滿800元或以上之顧客可獲贈香港限量版DON DON DONKI布袋一個。每日限量200個，以香港時間00:00至23:59為一日，先到先得，送完即止。每位顧客於活動期間只限換領一個。

此外，於10月15至18日之入場人士可以得到Medicom x DON DON DONKI口罩套一個。於10月15至18日即場下載DON DON DONKI App並登記成為會員，即送禮品一份；還有免費派發DONKI限量版手撥扇，先到先得，送完即止。

分店地點：中環皇后大道中100號LG及地庫 (中環站D出口, 近中環半山扶手電梯)

責任編輯：曹佩鈞