【自願醫保】全家投保更慳稅　比較自願醫保家庭優惠

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門診保障及產科保障皆為自選項目

醫療保險主要保障住院開支。至於不少父母都關心的門診保障，尤其幼兒抗抵力弱，經常生病看醫生。其實醫療保險都不包括門診保障，因對於保險公司而言，門診的機率非常大，成本很高。本文的自願醫保中，保柏Bupa Hero及宏利晉悅容許受保人額外加保費，自選門診保障。

宏利晉悅的一年保費約3,000元（0歲），但受保人只可在指定網絡診所求診指定次數，消費者可能要留意網絡醫生是否符合需要。而保柏Hero的受保人也可自選門診保障，一年保費約12,000元（0歲），可向網絡及非網絡醫生求醫，每年最高賠償額最高賠償額為100,000元。保柏的門診網絡除涵蓋普通科、專科外，更延伸至情緒健康；新冠肺炎持續，人們減少外出，它的門診網絡最近推出視像診症，處方藥物可送到家中，這顯然為回應疫情下的新常態。

另外，很多夫婦有生育打算，都會關注產科保障。同樣地，產科保障也是自選項目，需另加保費。本文提及的產品中，只有保柏Bupa Hero提供自選產科保障，一年保費近1.9萬元，剖腹生產的賠償額為42,000元；但大家要留意產科保障設9個月的等候期，所以，如果想交一年保費，一年內完成人生大事，時間就要計得準。

說到生仔，少數保險公司提供懷孕併發症保障，保柏Bupa Hero及宏利晉悅在其基本計劃內提供此保障，不需加錢。

【高端醫療保險產科保障夠唔夠？：按此】

搜羅自願醫保優惠 家人一齊投保慳更多

今年，各大保險公司都推出自願醫保靈活計劃，務求在逆市下吸引大家投保，折扣優惠絕不手軟。究竟計算優惠後，保費是多少？如果一家人一起投保，會否更着數？10Life將根據不同的家庭組合，包括夫婦二人、一孩家庭及兩孩家庭，新投保的首年總保費、以及10年總保費。（假設客戶選擇半私家房計劃、0自付費）

上表顯示，截至9月28日，保柏Bupa Hero（二人同行一人價錢）及富衛尊衛您（高達6個月保費拆扣）的優惠能明顯節省首年保費，它們的首年保費比其他同類計劃平一大截。另外，保柏Bupa Hero更設有家庭折扣，2名家人享終身保費9折，3名家人（以上）享終身保費85折。因此，不論2、3、4人的家庭組合，保柏Bupa Hero的10年總保費都具一定優勢。

自願醫保的「全數保障」計劃都設有不同的自付費選項。如果大家本身有公司的團體醫保，就可選擇自付費的計劃，調低保費。

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【文章來源：10Life；原題：家人健康強力後盾 拍住買自願醫保（附家庭優惠概覽），已獲授權轉載。】

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