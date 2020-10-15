▲ 【自願醫保】全家投保更慳稅 比較自願醫保家庭優惠 -

家庭友善的支援熱綫 為家人添安心

除了對傷病的保障，保險公司亦嘗試加入一些家庭友善的元素，如支援熱綫，協助身為家長的受保人。先說健康熱綫，讓受保人可致電聯絡醫護人士。您可能想，生病時應該看醫生，為甚麼要打電話呢？但是，當大家掛號後未能立即見醫生、或者半夜三更時幼兒發病，就可透過健康熱綫，向醫護人士了解下一步該如何是好，這給予徬徨的父母多點指示。

自願醫保一大特色是保障精神科住院治療，有保險公司更增加情緒健康熱綫，為受保人提供情緒輔導。為人父母者，都明白教養子女時常遇到困難，難免情緒波動，早前子女在家學習及Zoom上課，令不少家長大感崩潰。正向教育強調，要培養正向孩子，先要有正向家長，言則，父母要先處理個人情緒，才可教好孩子。筆者身為人母，明白理論是知易行難，在育兒路上找人傾訴再出發，其實很重要。所以，父母的情緒健康不容忽視。

在本文提及的自願醫保計劃中，只有保柏Bupa Hero提供24小時的健康熱綫，隨時解答健康相關的問題，其健康管理團隊中有醫生顧問；此外，它的情緒健康熱綫也是24小時，提供情緒支援及面談輔導服務。

【高端醫療保險產科保障夠唔夠？：按此】

比較各大自願醫保 家庭投保優惠【下一頁】

為幼兒投保揀咩計劃最好？【上一頁】

以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。



【文章來源：10Life；原題：家人健康強力後盾 拍住買自願醫保（附家庭優惠概覽），已獲授權轉載。】

