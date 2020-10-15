【自願醫保】全家投保更慳稅　比較自願醫保家庭優惠

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一家人最緊要是健康，守護健康，醫療保險不可或缺，與家人一起投保自願醫保（VHIS），更可節省稅款。當買保險不再是一個人的事，大家又應該如何考慮為自己、為家人選擇醫療保險計劃？
從家出發，今次10Life將比較友邦AIA、安盛AXA、保柏Bupa、富衛FWD、滙豐HSBC及宏利Manulife的自願醫保計劃VHIS（半私家房），除了對常見傷病的保障外，更分析家庭友善的產品特點，以及優惠概覽。
家人齊投保自願醫保更慳稅 為幼兒可考慮半私家房
現時不少人都選擇自願醫保以享扣稅優惠，幫家人一同投保，便可節省更多稅款。在執行上，家中收入較高的納稅人可為自己及家人（如配偶、子女、父母等）投保自願醫保，每名受保人的保費皆可申請稅務扣減。此外，自願醫保受食衛局規管，其基本計劃設有劃一的條款。當然，若要將保障升級，投保人就需放眼於自願醫保靈活計劃，但面對著保障各有特色的靈活計劃，大家可以怎樣考慮呢？
先談病房，一般香港的住院醫保提供普通房、半私家房、或私家房計劃。如果大家打算為幼兒投保，可考慮半私家房（或以上）的計劃，因為幼兒較多時因流感、發燒而入院，為減少疾病交差傳染，很可能安排入住半私家房，而半私家房比普通房寬敞，父母留院照料、加陪床過夜亦較方便。在保費上，普通房計劃及半私家房計劃的差距並非顯著，所以不少中產父母都選擇半私家房計劃。
【高端醫療保險產科保障夠唔夠？：按此】
「全數保障」VHIS 年度賠償上限創新高
至於保障，不少家長都傾向「全數保障」（俗稱「全包」）的醫療保險，因其索償較有把握，有別於傳統「每項設限」的醫保對受保人諸多掣肘。所謂「全數保障」，保險公司會全數支付所有合資格的醫療開支，主要受每保單年度賠償上限及終身賠償上限所限。
當選擇「全數保障」的計劃時，年度賠償上限就值得留意，用來應付天價醫療及將來的醫療通脹，尤其對於尚有漫長人生路的幼兒。現時自願醫保半私家房計劃的年度賠償上限，以保柏及滙豐的最高，達每年2,500萬元。以下是獲10Life評為醫療保障是10分的產品，它們於多個傷病（如需標靶治療的癌症、照腸鏡、前十字韌帶手術等）的預計保障率均近100%。
|自願醫保靈活計劃
|半私家房計劃的賠償上限
|10Life醫療保障評分＊
|年度賠償上限
|終身賠償上限
|保柏—Bupa Hero 非凡自願醫保計劃（智選）
|25,000,000元
|不設上限
|10
|滙豐—滙豐自願醫保靈活計劃銀級
|25,000,000元
|不設上限
|10
|安盛—AXA 安盛智尊守慧醫療保障 （卓越）
|10,000,000元
|40,000,000元
|10
|富衛—尊衛您醫療計劃
|8,000,000元
|45,000,000元
|10
|宏利—晉悅自願醫保靈活計劃
|8,000,000元
|32,000,000元
|10
|友邦—AIA自願醫保尊尚計劃
|5,000,000元
|20,000,000元
|10
|以上資料更新至 2020年9月28日。
＊上述預計醫療保障是根據12個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案，於一般情況下的醫療開支，再由10Life精算師對照醫療保險產品的賠償上限，計算出來的預計平均保障，詳見《大眾醫療保險的評分方法》。
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以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。
【文章來源：10Life；原題：家人健康強力後盾 拍住買自願醫保（附家庭優惠概覽），已獲授權轉載。】
撰文 : 10Life
欄名 : 保險解碼