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【ESG】首隻A股 ESG ETF掛牌 管理費每年約0.6%

理財學堂 12:30 2020/10/15

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近年全球對環境保護意識逐漸提高，而企業亦將環境保護列為公司管治考慮因素。海通國際 （00665） 今日推出首隻在港上市的寬基重視，環境、社會及管治（ESG） ETF，海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） ，上市價10元，每手買賣單位數目100個，入場費約1,000元，管理費每年約0.6%，經常性開支比率約1.04%。

所謂寬基ESG ETF，即是ETF會評估所有在A股公司在ESG的成效，不會只投資於某一行業，而是跨行業投資，覆蓋面較廣，ETF選股時，會將所有公司的ESG表現評分，然後剔除ESG表現差、具爭議性及有重大違規的公司，3031剔走的股票約佔MSCI中國A股指數一成。

全球投資者對A股興趣增

海通國際資產管理（香港）董事總經理翁嘉升接受專訪時表示，全球可持續投資金額平均每年升19%，截至2018年底已達37萬億美元，當中歐美佔大部分，亞洲在可持續投資方面起步較遲，但中港兩地近年已積極推動，相信ESG投資會是趨勢。

海通國際資產管理（香港）董事總經理翁嘉升

翁嘉升稱，與很多國際投資者接觸時，他們均對投資A股有興趣，認為A股是不能忽略的市場，但同時關注A股的企業管治、披露等與ESG相關的問題，3031會利用全球統一的ESG標準去評估A股企業，增加海外投資者對投資A股的信心。

翁嘉升指，過去中國在ESG發展上比歐美緩慢，主要由於中資企業對ESG了解不多，缺乏推動ESG的企業文化及ESG相關的歷史數據，但隨A股納入國際指數後，接觸外國投資者的機會增加，更多外資股東要求中資企業在披露及審查上做得更好，亦加深中資企業對ESG方面的了解，相信未來3至5年中國與歐美之間的差距可以收窄。

3031現價報約11.52元，成交金額約225元。

3031頭10大持股。

撰文 : 陳韻妍

欄名 : ETF學堂

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