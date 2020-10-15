【房託ETF】本港首隻房託ETF 3187掛牌 股息率5.73厘 收息更勝銀行股

本港首隻房地產信託（REITs）ETF，三星亞太高息房地產信託（新西蘭除外）ETF （03187） 今日正式掛牌，追蹤標普高收益亞太地區（新西蘭附外）房地產投資信託精選指數，上市價2.5美元（約19.5港元），管理費0.65%。截至9月底，3187股息率達5.73厘，高於10年平均的5.14厘。

疫情下房託是受惠者

三星ETF投資策略副總裁凌子敬接受訪問時表示，3187持有的房託分布於日本、澳洲、新加坡及香港，當中香港房託以投資住宅、酒店及商場為主，日本及新加坡的房託資產涵蓋範圍更廣，包括物流中心、數據中心、能源倉庫及退休中心等，這些均是疫情下的受惠者。

「疫情下網購增加，企業對物流中心及倉庫需求大增，同時能源消耗因『封城』減少，能源倉庫的需求也明顯增加，至於屬於新經濟行業的數據中心，租金亦在疫情下繼續上揚，帶動3187的回報。」

▲ 三星ETF投資策略副總裁凌子敬

房託派息穩定 更勝銀行股

他指，疫情下不少傳統高息銀行股被監管機構要求削減派息甚至取消派息，更突顯房託ETF的吸引力，而從iBond備受市場關注的程度來看，反映市場對於派息產品的需求偏高。

指數會投資區內最高息的房託，投資策略以股息優先，每月也會對成分股進行審估。截至9月底，置富產業信託 （00778） 在指數佔比約9%，排名第二。他解釋，置富雖投資商場為主，但股息率達5.5厘，明顯高於領展 （00823） ，若領展未來增加派息，指數或會考慮納入。

3187現報約19.52港元，成交金額約370萬。3187每手買賣單位200個，現場費約3,904元。

▲ 基金持股