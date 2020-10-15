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Omega第三代Snoopy Speedmaster超霸腕錶非限量發行　藍白配置入防磁機芯月底發售

博客 11:22 2020/10/15

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Omega的史諾比版Speedmaster超霸腕錶向來大受歡迎，有市有價，根據最新的網上價格，第一代由萬多元炒至7萬多元；第二代更由5萬多炒至70多萬。而上星期曝光的最新第3代白面藍圈版本售8萬多元，並首度非限量發行，到底Snoopy跟Omega及太空有何關係？

最新的超霸銀史諾比獎50周年腕錶，銀色錶面用上純銀物料作鐳射雕刻，藍色副錶盤配以同色小時刻度及指針，Snoopy襟章以壓印形式出現於9時位置，並加入「50TH ANNIVERSARY」字樣。藍色陶瓷錶圈飾有白色琺瑯測速計及經典的「Dot over Ninety」刻度。（$80,100）（品牌提供）

追溯人類跟太空真正聯繫起來的歷史，Omega扮演著重要角色，1962年10月，太空人Walter Schirra首次佩戴著Omega的Speedmaster超霸腕錶執行水星計劃的太空任務，成功環繞地球軌道飛行，而Speedmaster至今仍是唯一被美國太空總署NASA指定符合資格參與載人太空任務的時計。

錶背的景致同樣精彩，飾有地球圖案的轉盤每一分鐘轉動一周，跟錶面的秒針同步轉動。而當計時秒針啟動時，Snoopy身處的服務艙會在太空軌道上漫遊。

1970年4月11日，當太陽神13號（Apollo 13）飛到距離地球200,000英里的外太空，其中一個氧氣艙突然發生爆炸，慶幸太空人最後有驚無險安全返回地球，原來全靠他們手上的Speedmaster腕錶。在太空艙能源供應短缺的情況下，太空人利用腕錶計算引擎速度及提升飛行角度以進入地球大氣層的時間等，最後才化險為夷。
 
Snoopy受NASA寵愛

當年史諾比的花生漫畫廣受歡迎，NASA為向對推動人類升空探索作出重大貢獻的單位加以表揚，便設立了史諾比獎Snoopy Award。Omega因其Speedmaster專業計時錶在太陽神十三號登月計劃中的貢獻，於1970年10月5日獲頒此殊榮。

藍白對比鮮明

Omega Snoopy Award Speedmaster超霸腕錶分別在2003年及2015年推出，今年是Omega獲頒史諾比獎的50周年紀念，於是品牌以全新的第3代史諾比錶助慶。跟前兩代的最大分別，是新版本不再限量發行，大家毋須再爭崩頭搶購了。

Snoopy出現於9時位置藍色副錶盤上，穿起太空衣，造型是參照NASA史諾比獎的純銀襟章而設計。

「銀史諾比獎」以一個Snoopy襟章作為標記。（品牌提供）

美國太空總署在成立Snoopy Award時便揀選了史諾比作為他們的非官方吉祥物，它可象徵逢凶化吉，更被視為「守護犬」，太空人出發前也先摸一下Snoopy公仔。（品牌提供）

太陽神13號任務由資深太空人James Lovell擔任指揮官，全靠他手上所戴的Speedmaster腕錶，才成功協助他跟隊員在意外中能安全返回地球。（品牌提供）

最驚喜是錶背的設計，當計時秒針啟動，錶背上的太空船會繞著月球飛行，藍色地球則每一分鐘轉動一周，跟錶面的秒針同步轉動，還刻有經典金句「Eyes on the Stars」，錶殼上則刻有太陽神13號字樣及1970年Omega獲頒銀史諾比獎的日期。

腕錶由Omega Co-Axial Master Chronometer 3861機芯所推動，除了防磁功能外，腕錶更有由瑞士聯邦計量科學研究所所頒發的Master Chronometer證書，相當可靠。十月底正式發售。

舊作回顧

第一代史諾比錶

（品牌提供）

Omega於2003年首次推出Speedmaster Apollo 13 Silver Snoopy Award腕錶，全鋼錶殼，錶圈上有黑色鋁質測速計及Hesalite水晶鏡面。Snoopy Award限量版獎項徽章放置在9時的小秒針位置，而同款的彩色圖案連同「Eyes on the Stars」格言，則利用特別的蝕刻及上色技術將圖案印製在藍寶石水晶錶底上，限量生產5,441隻。

第二代史諾比錶

（品牌提供）

（品牌提供）

第二代於2015年面世，黑白色調是取材自報章上的黑白漫畫連環圖，由零至14秒間的14個小方格串成漫畫連環圖格，並寫有「What could you do in 14 seconds?」，代表太陽神13號太空人利用超霸腕錶在14秒內成功逃出生天。除了9時位的甜睡夜光史諾比圖案，錶底的藍寶石水晶鏡面下，也放有純銀Snoopy徽章，限量1,970枚。

撰文 : 梁靜詩

欄名 : 型男玩物誌

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