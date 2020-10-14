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【抽iBond】iBond只適合退休人士收息用？非也　原來iBond也可以短炒！

收息攻略 19:00 2020/10/14

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【抽iBond】iBond只適合退休人士收息用？非也　原來iBond也可以短炒！

政府重推iBond（iBond2020）可算德政，因為現在的銀行息口，低至似有還冇，小市民的資金，實在沒有很多出路。要不就是放在銀行蝕通脹，要不就是冒險去買樓買股票，兩者都不理想。

雖然iBond的回報，只有2厘或再多一些（視乎通脹而定）。但以無風險資產的回報來說，以現在的低息環境，已經十分不錯了。

債券理應是長線投資　為什麼有人選擇不長揸？

本來，債券屬長線投資，但財務策劃師唐德玲分享，雖然過去幾次發行的iBond都有認購，但結果都不是揸到尾，而是成功認購之後，轉過頭就賣出了。

到底是甚麼一回事？

證券行或銀行想藉今次iBond吸納多些客戶，所以就推出不同優惠，包括「免費借錢抽iBond」及「保證回購」等當做一次宣傳。

至於為甚麼會有保證回購，這其實是個別機構投資者，尤其是公積金或強積金基金當中的保本或保證基金，都需要iBond，因為這幾乎是沒有風險的定息投資工具，所以，經紀行回購之後會轉讓予這些機構投資者。

亦即是說，證券行或銀行會用首日上市的價錢來向散戶投資者回購。

短炒iBond 與長綫投資　回報大不同

假設散戶現在以原價買入10萬元的iBond，即是100%，再假設息率是保證的2%；如果這個債券受歡迎，會有投資者願意用102%向妳買入價值10萬元的債券，即是要用10.2萬元。

單計第一年，接貨者可能沒有回報，但如果她持有到尾，可以再收取餘下兩年的派息，她未來3年，每年的回報大約是1.4%左右。

如果散戶在上市後馬上就以102%售出了，就等於賺了第一年的2%，未來就沒有回報，但可以套回本金。

即是如短炒iBond，換取一個較低的回報，但就可以盡早套現。

若不想鎖死太多錢於一些低回報的工具上，『短炒』iBond也許是方法之一。

欄名 : 收息攻略

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