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【A股指數】投資A股要睇實政策　中央又出招　A股可以升幾多倍？

理財學堂 18:45 2020/10/14

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【A股指數】投資A股要睇實政策　中央又出招　A股可以升幾多倍？

歷史上，A股曾升六倍，美股升要靠美聯儲局和白宮派錢，中國股市升是靠政策。2004年和2014年，中央各給了股市發展的政策，跟着中股大升。今時，中央又來第三次給股市發展的政策了。想賺不？

2004年1月31日，中央發布了《國務院關於推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》，解決股權分置，防止國有資產流失。

在2005至2007年，啟動股權分置改革，上證指數由900多點升至6000多點，升逾6倍多（圖一）。

上證指數2004至2007年走勢圖

2014年5月9日，中央發布了《國務院關於進一步促進資本市場健康發展的若干意見》。2014年7月，A股開啟另一輪升浪，上證指數由1900點升上5000點（圖二）。

上證指數2014至2015年走勢圖

券商：要有牛市思維

上周五（2020年10月9日）收市後，國務院印發了《關於進一步提高上市公司質量的意見》。

《意見》提出了17項重點舉措，主要包括6個方面：

1.提高上市公司治理水平

2.推動上市公司做優做強

3.健全上市公司退出機制

4.解決上市公司一些突出問題

5.提高上市公司

6.相關主體違法違規成本

這都是提高上市公司質素。

在今時摩根與富時都增加A股在新興市場的佔比時，這個改善「產品」質素，是引資、留資的重要政策。

中外資都來，就有火乘風勢之利，A股何時升穿近期3400區阻力，應是個時間問題，一旦升破，市場就會看4000，望6000，再升破，就是投資者問升幾多倍的時候（圖三）。

上證指數2020年走勢圖

內地有十家券商，他們對之後的A股走勢及買賣建議（見下表）

這十大券商基本認為，10月起要作牛市思維，但亦要留意新舊經濟表現會不一，新興行業與傳統行業的估值差會不斷拉大的。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 理財學堂

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