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MOS Burger吉列帆立貝漢堡半價　SUKIYA油麻地店買主餐送購物袋​​​​​​​

消費錦囊 07:00 2020/10/15

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. MOS Burger：吉列帆立貝漢堡半價

由即日起至10月18日，於全綫MOS Burger分店購吉列帆立貝漢堡，可享半價優惠，只需$13。優惠期有限，售完即止！

每張單上限買10個吉列帆立貝漢堡。此優惠不可與其他優惠同時使用，但VIP可儲分。

2. SUKIYA油麻地店：凡選購主餐送開幕紀念環保購物袋

SUKIYA油麻地店於今日（15日）上午9時開幕，凡選購主餐(堂食或外賣)的首2000名客人，將獲贈開幕紀念環保購物袋一個！

營業時間為：06:00－00:30。（最後點餐時間00:00）
地址：油麻地彌敦道558-560號譽發廣場地下A舖

3. 東海堂：日本水果沙冰買一送一

由即日起至10月16日，指定東海堂分店推出日本水果沙冰優惠，購買同款飲品即可享買一送一優惠！優惠只適用於中午12時至下午6時。產品數量有限，售完即止。

供應分店：

•尖沙咀天星碼頭 •葵芳新都會廣場•將軍澳廣場 •金鐘廊 •宇晴匯 •中環萬宜大廈•奧海城一期 •大圍富嘉花園 •北角友邦廣場 •筲箕灣東大街 •將軍澳新都城二期 •屯門巿廣場一期 •元朗教育路 •九龍貿易中心 •荃灣千色匯 •馬鞍山廣場

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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