▲ 【財務自由】美國最風行的理財運動！ 「FIRE」退休計算機 計計自己幾時提早退休

很多人都希望達到財務自由，甚至盡早退休，美國近年興起「FIRE」（Financial Independence，Retire Early）的運動，鼓勵個人儲蓄，並累積足夠的資產，由此產生的被動收入以維持退休後的生活費。網上有「FIRE」退休計算機，只要輸入資料，就可以計算出你幾時可以提早退休。

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playingwithfire.co是由美國電影製作人史考特‧瑞肯斯（Scott Rieckens）成立，他曾經與大多數上班族一樣，每天工作12小時，每年瘋狂出差，工作無止境，但為了維持中產的生活質素，只能忍受下去。但隨着年紀漸大，身體不斷老化，甚至他忙到連照顧妻子、女兒的時間都沒有。直至他接觸了「FIRE」運動，開始改變自己的理財習慣，更做到提早退休。他著書《賺錢，更賺自由的FIRE理財族：低薪、負債、零存款、打工族……也能達到財務自由，享受人生》（《Playing with FIRE (Financial Independence Retire Early)： How Far Would You Go for Financial Freedom？ 》），分享他「FIRE」的心得。

【財務自由】學識「FIRE」理財4招︰按此了解

▲ 史考特．瑞肯斯

原來你可以比想像中更早退休？

網站除了有瑞肯斯的「FIRE」心得外，亦有「FIRE」計算機，幫助你估算你何時可退休。只要根據要求輸入相應的數據便可，例如：

歲數（Age）︰30歲 稅後每年收入（Annual income）︰24萬元 全年支出（Annual expenses）︰12萬元 扣除債務後的資產總值（Current net worth）︰30萬元 投資組合比例（Asset allocation %）︰分為股票、債券、現金三種，假設90%是股票，10%是現金 扣除通脹後的預期回報（Expected rate of return）︰假設股票回報率是7%，而現金回報率是-2，因為通脹的關係。

在上圖的例子中，13年後當你43歲時就可以財務自由了！大家可以改變參數，試多幾個不同的組合，以了解不同因素對所需退休儲備的影響。

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▲ 史考特．瑞肯斯著作︰《賺錢，更賺自由的FIRE理財族：低薪、負債、零存款、打工族……也能達到財務自由，享受人生》

責任編輯︰陳啟昌