【財務自由】美國最風行的理財運動！ 「FIRE」退休計算機 計計自己幾時提早退休

很多人都希望達到財務自由,甚至盡早退休,美國近年興起「FIRE」(Financial Independence,Retire Early)的運動,鼓勵個人儲蓄,並累積足夠的資產,由此產生的被動收入以維持退休後的生活費。網上有「FIRE」退休計算機,只要輸入資料,就可以計算出你幾時可以提早退休。

playingwithfire.co是由美國電影製作人史考特‧瑞肯斯(Scott Rieckens)成立,他曾經與大多數上班族一樣,每天工作12小時,每年瘋狂出差,工作無止境,但為了維持中產的生活質素,只能忍受下去。但隨着年紀漸大,身體不斷老化,甚至他忙到連照顧妻子、女兒的時間都沒有。直至他接觸了「FIRE」運動,開始改變自己的理財習慣,更做到提早退休。他著書《賺錢,更賺自由的FIRE理財族:低薪、負債、零存款、打工族……也能達到財務自由,享受人生》(《Playing with FIRE (Financial Independence Retire Early): How Far Would You Go for Financial Freedom? 》),分享他「FIRE」的心得。

原來你可以比想像中更早退休?

網站除了有瑞肯斯的「FIRE」心得外,亦有「FIRE」計算機,幫助你估算你何時可退休。只要根據要求輸入相應的數據便可,例如:

歲數(Age)︰30歲 稅後每年收入(Annual income)︰24萬元 全年支出(Annual expenses)︰12萬元 扣除債務後的資產總值(Current net worth)︰30萬元 投資組合比例(Asset allocation %)︰分為股票、債券、現金三種,假設90%是股票,10%是現金 扣除通脹後的預期回報(Expected rate of return)︰假設股票回報率是7%,而現金回報率是-2,因為通脹的關係。

在上圖的例子中,13年後當你43歲時就可以財務自由了!大家可以改變參數,試多幾個不同的組合,以了解不同因素對所需退休儲備的影響。

▲ 史考特.瑞肯斯著作︰《賺錢,更賺自由的FIRE理財族:低薪、負債、零存款、打工族……也能達到財務自由,享受人生》

