鮮芋仙惠顧任何餐點　$1加購雞蛋布丁

為慶祝鮮芋仙黃埔分店開幕，全綫門市推出雞蛋布丁$1加購優惠。

由即日起至10月31日，於門市惠顧任何餐點，即可以$1換購雞蛋布丁1份。每次最多可換購2份，售完即止。優惠僅限門市使用，不適用於外送服務。

分店地址:

銅鑼灣登龍街18號VPoint地下一號舖

九龍尖沙咀厚福街3號華博商業大廈地下2-3號舖

紅磡黃埔天地美食坊(第八期)地下1號舖 (10月8日開幕)

新界荃灣楊屋道1號荃新天地1期地下G46號舖

新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期1樓Kiosk C

撰文：hket小編