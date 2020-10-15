鮮芋仙惠顧任何餐點 $1加購雞蛋布丁 消費錦囊 09:00 2020/10/15 分享： 為慶祝鮮芋仙黃埔分店開幕，全綫門市推出雞蛋布丁$1加購優惠。 由即日起至10月31日，於門市惠顧任何餐點，即可以$1換購雞蛋布丁1份。每次最多可換購2份，售完即止。優惠僅限門市使用，不適用於外送服務。 分店地址: 銅鑼灣登龍街18號VPoint地下一號舖 九龍尖沙咀厚福街3號華博商業大廈地下2-3號舖 紅磡黃埔天地美食坊(第八期)地下1號舖 (10月8日開幕) 新界荃灣楊屋道1號荃新天地1期地下G46號舖 新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期1樓Kiosk C 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【iPhone 12】ZA Bank舉辦有獎問答遊戲 中獎可獲藍色 iPhone 12 Pro Max（附遊戲連結） 2020/10/14 【iPhone 12】ZA Bank舉辦有獎問答遊戲 中獎可獲藍色 iPhone 12 Pro Max（附遊戲連結） 【iPhone12】iPhone11、XR最多減近900元 需另加購配件仲抵唔抵買？ 2020/10/14 【iPhone12】iPhone11、XR最多減近900元 需另加購配件仲抵唔抵買？ Pizza Hut HK狂熱星期三 外賣自取大批優惠價$98 2020/10/14 Pizza Hut HK狂熱星期三 外賣自取大批優惠價$98 九龍酒店「任點任食點心Brunch」85折優惠 低至$273/位 2020/10/14 九龍酒店「任點任食點心Brunch」85折優惠 低至$273/位 【電話儲值卡】低至$2.7/GB！3款本地儲值卡價錢比較 2020/10/13 【電話儲值卡】低至$2.7/GB！3款本地儲值卡價錢比較 著數優惠