▲ 擔心退休後的生活？3個問題測試你是否做好退休準備

不少打工仔都渴望早日退休，擺脫朝九晚五的職場生活，過自己喜歡的生活。但臨近退休年齡，很多人反而害怕退休，擔心退休後的生活失去重心、終日無所事事。在退休之前，不如先問自己3個問題，了解自己是否準備好過退休生活。

退休是人生重大的轉捩點，身心以至財政上都要重新適應。如果你臨屆退休年齡，未知自己是否準備好退休。專欄作家Robert Powell在《今日美國報》（USA Today）建議大家可以先問自己3個問題，評估個人退休的準備情況。

1. 有足夠的儲蓄應付退休生活嗎？

你的儲蓄是否足夠應付理想中的退休生活？現時坊間有很多方法讓大家計算所需的退休金額，最簡單快捷的方法一般是以收入的倍數去估算是否有足夠的退休儲備。資產管理公司普信（T. Rowe Price）就根據年齡及收入訂定了各年齡層的儲錢標準，讓大家可以了解自己的退休儲蓄進度。在60歲的時候，積蓄應該有年收入的6至11倍；在65歲的時候，積蓄則為年收入7.5至14倍。此外，富達投資（Fidelity）亦提出過「退休儲蓄法則」，指出若目標67歲退休，屆時積蓄應該有年收入的10倍。

若你年屆65歲，積蓄仍未達到年薪的7.5倍，或需考慮延遲退休計劃、增加儲蓄或減少生活開支。

【富達投資「退休儲蓄法則」：按此】

2. 如何解決退休面臨的風險？

無論你喜歡與否，退休生活總會面臨不同的風險，為你的退休計劃帶來挑戰，但只要預早制定應對方案，就可以減低風險。

北美精算師協會（SOA）今年發表了一份報告（完整報告），報告把風險分為3大類，分別是經濟風險、個人因素及突發危機，更詳列了13個退休會面臨的風險以及應對方法。如果想測試自己的退休準備情況，可以參考報告所提及的風險，並制定應對方案，以完善退休計劃。

【退休規劃需考慮5大風險：按此】

3. 退休後生活有何規劃？

很多人沒有為退休生活作規劃，退休後變得百無聊賴、無所適從。因此，不難發現部分人退休後會重投職場，而部分人更會出現情緒低落甚至抑鬱的情況。

每個人的人生規劃及目標都不盡相同，因此對退休生活的期望都不一樣，有些人喜歡環遊世界、有些喜歡享天倫之樂、有些人會選擇創業，並沒有所謂的最佳退休生活，而是視乎個人需要而定。退下工作崗位後，的確有不少時間可以思考自己未來的計劃及目標，但如果一直無法為退休後的生活制定計劃，就會終日無所事事、失去人生目標，甚至影響身心健康。退休生活規劃公司Buoy Coaching創辦人Larry Jacobson指，如果在退休前做好準備，就可以避免出現這種情況。

另外，即使已經規劃好退休生活，Jacobson亦提醒計劃可以隨時調整，毋須照本宣科。

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責任編輯：曹佩鈞