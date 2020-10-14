▲ 【iPhone12】蘋果iPhone 12正式登場 會觸發果粉換機潮嗎？

蘋果iPhone 12系列終於在香港時間今晨正式面世。雖然大家事前可能在不同媒體上接收過不少爆料報道，但到了正式發布的一刻，見到官方真機現身，都會帶給果粉陣陣驚喜。今年蘋果更較以往進取，一口氣推出了四款型號配置不同的新機，售價由5,999元至11,899元不等，完全是針對中高檔次用戶。儘管如此，但蘋果今年在Pro系列上加料，特別在攝影鏡頭及錄製影片上，增加了不少高端應用及配置，但售價仍維持上一代的水平，可見蘋果的「良心」，並透過加料來鞏固iPhone在旗艦高端機的龍頭地位。

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iPhone 12支援5G 提升夜攝質素

Pro系列是去年才開始出現的產品綫，iPhone 11 Pro以三鏡頭來作為與普通iPhone 11的區分，但在應用方面卻未有落重料。事隔1年，iPhone 12 Pro系列在硬件及軟件配置上便來過大革新，除了支援5G網絡外，還全面提升攝像系統，要把iPhone拍照水平進一步提升。在鏡頭方面除了主鏡頭的光圈增至F1.6外，更用上更大的感光元件使進光量較上一代上升27%至87%不等。另外，iPhone 12 Pro主相機模組之中加入了LiDAR感應器，使iPhone 12 Pro在低光環境的對焦速度大升6倍。新機亦支援Smart HDR 3和夜晚模式的縮時影片拍攝。

蘋果也首度在iPhone 12 Pro手機提供RAW格式的影像功能，這個名為Apple ProRAW的功能提供所有標準RAW資訊，以及Apple的影像數據，讓用家可消除雜訊或多影格曝光等編輯。另外，新機也能夠直接錄影和剪輯Dolby Vision HDR的內容。

事實上，Android陣營的旗艦手機在拍照方面已被視為領先iPhone，但對果粉如薑餅人而言，iPhone的拍照質量其實也不是太差，只是在夜景拍攝上仍然有進步空間。今次Pro系列加重料，特別是LiDAR感應器能否扳回一仗，就只能讓照片說話了。

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定價與往年一樣 變相同價升級

但不容否認的是，蘋果要在疲弱的市場需求下，以更多的新技術和應用去吸引用家升級換機，特別是Pro系列的用家，手機本已價值超高，若只是在外觀及硬件上小修小補，相信不會激發買氣。今年在5G加持下，加上在夜景拍攝的改進，又加入了一些別家所無的應用，要吸引果粉升級便有了更好的理由。更重要的是，今年Pro系列的定價與往年一樣，但入門儲存量由64GB升至128GB，即入門價變相下調了。若用家以換機來升級，可能只須半價便可享受新機，對果粉而言是無法抗拒吧！

說到最後，新iPhone能否大賣都很視乎市場對5G的接受程度。雖然中國領先5G市場，但不少發達國的5G仍然未達全面覆蓋，那麼對這些用家而言，5G升級便可有可無。蘋果策劃已久的5G換機潮，相信要由一班忠實果粉帶動起來。