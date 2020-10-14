【唔用錢就等於儲緊錢？】父母保守只造定存收息　阿仔求教如何說服父母投資（附專家建議）

▲ 【唔用錢就等於儲緊錢？】父母保守只造定存收息 阿仔求教如何說服父母學投資（附專家建議） -

「你不理財，財不理你」，意指沒有理財習慣及計劃，難為資產保值或增值。在低息環境之下，理財光靠存款收息或已不足夠。有網民以「大家可唔可以分享吓父母點理財」為題，提及自己與父母在理財上的分歧，指父親理財保守，只會做銀行定存，或買賣外幣收息，認為他應該可更進取投資。

該網民求教如何說服父母投資股票或稍高風險的投資產品，達至增值財富，理財專家又有何建議？

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父母理財保守 子女應如何說服父母學投資？

有網民於網上討論區討論父母的理財習慣，指父親從事地盤相關工作，收入頗為豐厚，惟理財觀念保守，一直都只是靠買賣外幣或定存食息。

他提到，父親最近提到有意再做定存，但該網民認為現時低息環境下，只造定存理財實屬不智，向網民求教如何說服父母選擇預期回報較高的投資增值財富。

有不少網民均分享父母向來沒有特定的理財計劃，更有網友指父母認為「唔用錢就等於儲緊錢」，認為父母縱有能力住私人住宅但擁有「窮人思維」。

也有網民分享，父母對投資買股票有一種莫名恐懼：

只懂得揸住一堆現金又唔買投資產品保值，每個月就只係識儲錢。

有網民回應指，父母那一代人的成長期間是處於高息環境，只靠儲蓄理財也不出為奇，又認為成長環境及經驗會影響人的風險承擔能力，籲作為子女應多作體諒。

網民分享父母理財觀念 你也感同身受嗎？

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子女勿將自己一套硬放於父母

認可理財策劃師林昶恆（Alvin）坦言，子女與父母理財觀念有衝突是常見的事，作為家庭的一員，子女若認為父母理財過於保守，當然有責任提醒父母，為他們的理財計劃提供建議。

不過，他提醒，子女與父母討論理財問題時，不應硬將自己那一套放在父母身上，例如是過分強調投資股票會發達等，忽略了父母的風險承擔能力。

Alvin認為，子女或難在一時之間改變父母的理財觀念，但仍可從日常生活中入手。

他分享指，日常生活可多與父母分享有關理財的新聞，例如是有關於退休理財等的調查數據，以及自己或朋友的投資理財經驗，藉此打開話題，令父母更容易吸收有關訊息。此外，他認為子女亦可從生活上的轉變，說服父母改變舊思維，例如是：

「現時手機轉為智能手機，能使用Whatsapp，世界已不如以往。從前銀行有高息定存、高息的零存整付計劃，現時已逐漸消失。」

由生活經驗入手，讓父母理解時代轉變，理財觀念也要跟隨其步伐。

專家：定存以外 低風險且較高回報4大選擇

對於本身傾向穩陣投資的父母，Alvin認為子女可推薦他們將資金投入至與定存相似、但回報較高的投資產品，例如是年金計劃、儲蓄保險、新一批通脹掛鈎債券（iBond），以及政府將會推出、針對長者的銀色債券。

他建議子女可先說服父母投放一小部分的資金，待投資有回報，父母見沒損失而感放心時，才勸他們加注資金。

責任編輯：李瑩