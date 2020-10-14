  • 26°C
香港時間 : 20201014日 (三) 19:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【唔用錢就等於儲緊錢？】父母保守只造定存收息　阿仔求教如何說服父母學投資（附專家建議）

理財學堂 19:25 2020/10/14

分享：

【唔用錢就等於儲緊錢？】父母保守只造定存收息　阿仔求教如何說服父母學投資（附專家建議） -

「你不理財，財不理你」，意指沒有理財習慣及計劃，難為資產保值或增值。在低息環境之下，理財光靠存款收息或已不足夠。有網民以「大家可唔可以分享吓父母點理財」為題，提及自己與父母在理財上的分歧，指父親理財保守，只會做銀行定存，或買賣外幣收息，認為他應該可更進取投資。

該網民求教如何說服父母投資股票或稍高風險的投資產品，達至增值財富，理財專家又有何建議？

【理財專家龔成教你月供股票投資策略：按此

父母理財保守　子女應如何說服父母學投資？

有網民於網上討論區討論父母的理財習慣，指父親從事地盤相關工作，收入頗為豐厚，惟理財觀念保守，一直都只是靠買賣外幣或定存食息。

他提到，父親最近提到有意再做定存，但該網民認為現時低息環境下，只造定存理財實屬不智，向網民求教如何說服父母選擇預期回報較高的投資增值財富。

有不少網民均分享父母向來沒有特定的理財計劃，更有網友指父母認為「唔用錢就等於儲緊錢」，認為父母縱有能力住私人住宅但擁有「窮人思維」。

也有網民分享，父母對投資買股票有一種莫名恐懼：

只懂得揸住一堆現金又唔買投資產品保值，每個月就只係識儲錢。

有網民回應指，父母那一代人的成長期間是處於高息環境，只靠儲蓄理財也不出為奇，又認為成長環境及經驗會影響人的風險承擔能力，籲作為子女應多作體諒。

網民分享父母理財觀念　你也感同身受嗎？

 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【買年金退休　勿犯這三個常見錯誤：按此

子女勿將自己一套硬放於父母

認可理財策劃師林昶恆（Alvin）坦言，子女與父母理財觀念有衝突是常見的事，作為家庭的一員，子女若認為父母理財過於保守，當然有責任提醒父母，為他們的理財計劃提供建議。

不過，他提醒，子女與父母討論理財問題時，不應硬將自己那一套放在父母身上，例如是過分強調投資股票會發達等，忽略了父母的風險承擔能力。

Alvin認為，子女或難在一時之間改變父母的理財觀念，但仍可從日常生活中入手。

他分享指，日常生活可多與父母分享有關理財的新聞，例如是有關於退休理財等的調查數據，以及自己或朋友的投資理財經驗，藉此打開話題，令父母更容易吸收有關訊息。此外，他認為子女亦可從生活上的轉變，說服父母改變舊思維，例如是：

「現時手機轉為智能手機，能使用Whatsapp，世界已不如以往。從前銀行有高息定存、高息的零存整付計劃，現時已逐漸消失。」

由生活經驗入手，讓父母理解時代轉變，理財觀念也要跟隨其步伐。

專家：定存以外 低風險且較高回報4大選擇

對於本身傾向穩陣投資的父母，Alvin認為子女可推薦他們將資金投入至與定存相似、但回報較高的投資產品，例如是年金計劃、儲蓄保險、新一批通脹掛鈎債券（iBond），以及政府將會推出、針對長者的銀色債券。

他建議子女可先說服父母投放一小部分的資金，待投資有回報，父母見沒損失而感放心時，才勸他們加注資金。

責任編輯：李瑩

欄名 : 理財學堂

相關文章

【iBond 2020】新iBond保證回報2厘 認購iBond時間、方法、入場費懶人包
2020/10/05
【iBond 2020】新iBond保證回報2厘 認購iBond時間、方法、入場費懶人包
【iBond 2020】新iBond「半賣半送」 三大原因話你知點解
2020/10/05
【iBond 2020】新iBond「半賣半送」 三大原因話你知點解
【iBond2020】高息過iBond仲有咩揀？專家推薦3大收息工具
2020/10/07
【iBond2020】高息過iBond仲有咩揀？專家推薦3大收息工具
【ETF投資】買恒生科指ETF之前　你要知道的3點
2020/09/04
【ETF投資】買恒生科指ETF之前　你要知道的3點
【理財學堂】投資老手大忌　視市場一切為理所當然
2020/09/09
【理財學堂】投資老手大忌　視市場一切為理所當然

最新專欄文章 更多

【A股指數】投資A股要睇實政策　中央又出招　A股可以升幾多倍？
今日
【A股指數】投資A股要睇實政策　中央又出招　A股可以升幾多倍？
【人民幣匯率】人民幣有在岸價和人民幣離岸價有何分別？
今日
【人民幣匯率】人民幣有在岸價和人民幣離岸價有何分別？
由NBA球星到商業大亨　奧尼爾全靠呢個理財原則致富？
2020/10/13
由NBA球星到商業大亨　奧尼爾全靠呢個理財原則致富？
【理財學堂】時刻擔心投資回報？5種跡象顯示投資過於進取
2020/10/13
【理財學堂】時刻擔心投資回報？5種跡象顯示投資過於進取
【A股走勢】也論第四季股市　A股焦點在這裡
2020/10/12
【A股走勢】也論第四季股市　A股焦點在這裡
投資產品 儲蓄保險 年金 儲蓄 林昶恆 零存整付 網上討論區

下一篇文章

子女嫌父母只識儲錢　專家教點改變父母理財觀念
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版