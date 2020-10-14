▲ 買賣美股勢成熱潮 同你分析點解美股受年輕人歡迎

美國股市近年屢創新高，表現遠高於港股，因此吸引了不少的小股民開戶投資美股。對於資金不多的年輕人來說，以美股投資作為資產增值更可以說是近年的新趨勢。究竟是甚麼原因令美股投資變得愈趨年輕及普及化？本文跟大家一同分析。

原因一：入場門檻低

買賣港股一般以「一手」為交易，大部分股票的一手股數在100至5,000股之間，投資者動輒用上數千至數萬元不等。以阿里巴巴 （09988） 為例， 一手100股，以每股股價296港元計，在港股市場買入一股阿里巴巴便最少需要29,600港元。而美股則可以「一股」為買賣單位，以美國上市的阿里巴巴（美：BABA）為例，若股價是308美元，那麼投資者就只需要有308美元，即二千多港元便可買入股票。對於資金不多的年輕人來說，美股明顯較容易入場。

原因二：網絡券商普及化

以往美股投資總給予人「高不可攀」的感覺，因為當時市場上可支援跨境投資的券商不多，而且開戶時也需一定數目的存款金額及平台費，交易時也會涉及手續費，令交易成本變得很高。隨着網絡券商普及化，開戶及買賣美股只需要一部手機便能操作，對於「機不離手」的年輕人，確是十分方便。甚至有為新世代而設的低成本交易平台，以「0佣金、0平台費及0手續費」作招徠，令交易成本大大降低，開戶更不設最低資金要求，即使是對資本市場掌握度未算太高的年輕人，也可輕鬆進行每一個交易決定。

【美股券商】美股交易商券比較

原因三：全球化增品牌熟悉度

提起美股，以往很多人會認為是「隔山買牛」，要對海外公司進行研究並非一件易事。但其實隨着品牌全球化，很多為人所熟悉的品牌，例如Netflix（美：NFLX）、Beyond Meat（美：BYND）、Lululemon Athletica（美：LULU）等，也是美股市場熱門的選擇。有些更成為年青人生活一部分，例如：Google母公司Alphabet（美：GOOG）、Facebook（美：FB）、ZOOM Video Communications（美：ZM）等，相信年輕一代對於這些公司業務的了解度及敏感度，比起很多香港上市公司還要多及高。這也說明了為甚麼美股愈來愈受年輕人歡迎。

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原因四：夜貓一族更能捕捉市況

對於日間上班一族來說，工作時間未必可以時刻捕捉港股市況。而美股交易時段則於香港時間的晚上進行，對於「夜貓一族」的年輕人來說，更有利他們專注捕捉市場狀況。

小提示：美股交易時段直至凌晨4時或5時，善用交易平台的限價盤功能，於臨睡前設定好限價買入賣出，便可以避免因休息時間而錯失的買賣時機。

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