【iPhone12】iPhone11、XR最多減近900元　需另加購配件仲抵唔抵買？

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蘋果於本港凌晨時間舉行發布會，推出iPhone 12系列手機，共有4款iPhone 12可供選擇。推出新系列後，蘋果按照慣例重新調整架上的產品組合，包括降低上一代iPhone的售價。上一代iPhone11、XR系列售價均有所下跌，最多減近900元。如果對iPhone 12系列不感興趣，趁機買舊iPhone會否更抵？
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iPhone 11、XR最多減近900元
據蘋果官網顯示，繼iPhone 12系列推出後，iPhone 11 Pro及 iPhone 11 Pro Max已正式在官網下架。iPhone 11的售價則有所調整價，iPhone 11 64GB由原價5,999元，降至5,199元；128GB則由原價6,499元，降至5,699元；256GB由7,299元，減至6,499元，各減了800元。
此外，iPhone XR的64GB及128GB兩個版本的售價均有減價，64GB由5,199元降至4,299元；128GB由5,699元降至4,799元，大減近900元。
不再附送兩大配件 獨立購買需付約300元
不過，需要注意，蘋果指為達成環保目標，iPhone 11及iPhone XR將不再隨機附送電源轉換器或EarPods。如沒有現有的Apple電源轉換器或耳筒，則需獨立購買配件。以Apple 5W USB電源轉換器為例，售價149元；EarPods配備Lightning接頭的耳筒則為149元，即額外共需付298元購買配件。
如要購買更高階的配件，如無綫的AirPods耳筒，則要價1,299元至1,999元；無綫充電板則需298元一個。
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iPhone 11、XR最新定價及配件售價
iPhone 11、XR價格調整及配件售價：
|iPhone型號
|原價（港元）
|調整後售價（港元）
|iPhone 11 64GB
|5,999元
|5,199元
|iPhone 11 128GB
|6,499元
|5,699元
|iPhone 11 256GB
|7,299元
|6,499元
|iPhone XR 64GB
|5,199元
|4,299元
|iPhone XR 128GB
|5,699元
|4,799元
|配件
|售價（港元）
|Apple 5W USB電源轉接器
|149元
|EarPods配備Lightning接頭
|149元
責任編輯 ：李瑩
欄名 : 消費錦囊