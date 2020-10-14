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【iPhone12】iPhone11、XR最多減近900元　需另加購配件仲抵唔抵買？

消費錦囊 12:46 2020/10/14

分享：

【iPhone12】iPhone11、XR最多減近900元 需另加購配件仲抵唔抵買？ -

蘋果於本港凌晨時間舉行發布會，推出iPhone 12系列手機，共有4款iPhone 12可供選擇。推出新系列後，蘋果按照慣例重新調整架上的產品組合，包括降低上一代iPhone的售價。上一代iPhone11、XR系列售價均有所下跌，最多減近900元。如果對iPhone 12系列不感興趣，趁機買舊iPhone會否更抵？

【iPhone 12推出　尋找美股投資機會： 按此

iPhone 11、XR最多減近900元

據蘋果官網顯示，繼iPhone 12系列推出後，iPhone 11 Pro及 iPhone 11 Pro Max已正式在官網下架。iPhone 11的售價則有所調整價，iPhone 11 64GB由原價5,999元，降至5,199元；128GB則由原價6,499元，降至5,699元；256GB由7,299元，減至6,499元，各減了800元。

此外，iPhone XR的64GB及128GB兩個版本的售價均有減價，64GB由5,199元降至4,299元；128GB由5,699元降至4,799元，大減近900元。

不再附送兩大配件　獨立購買需付約300元

不過，需要注意，蘋果指為達成環保目標，iPhone 11及iPhone XR將不再隨機附送電源轉換器或EarPods。如沒有現有的Apple電源轉換器或耳筒，則需獨立購買配件。以Apple 5W USB電源轉換器為例，售價149元；EarPods配備Lightning接頭的耳筒則為149元，即額外共需付298元購買配件。

如要購買更高階的配件，如無綫的AirPods耳筒，則要價1,299元至1,999元；無綫充電板則需298元一個。

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iPhone 11、XR最新定價及配件售價

    點擊圖片放大
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 iPhone 11、XR價格調整及配件售價：

iPhone型號 原價（港元） 調整後售價（港元）
iPhone 11 64GB 5,999元 5,199元
iPhone 11 128GB 6,499元 5,699元
iPhone 11 256GB 7,299元 6,499元
iPhone XR 64GB 5,199元 4,299元
iPhone XR 128GB 5,699元 4,799元
配件 售價（港元）
Apple 5W USB電源轉接器 149元
EarPods配備Lightning接頭 149元

責任編輯 ：李瑩

欄名 : 消費錦囊

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