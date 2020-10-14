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【人民幣匯率】人民幣升值才是主旋律　話你知點解

理財學堂 11:00 2020/10/14

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【人民幣匯率】人民幣升值才是主旋律　話你知點解

人民幣匯率走勢向好，到底人民幣仍有多少升值空間？有沒有機會突破幾年前高位，即是升穿1美元兌6人民幣水平；還是在當下環球經濟前景未明的前況下，人民幣匯率再大升的空間有限？

理財策劃師唐德玲指，即使是專家，也不能說得準，但可以這樣分析。

從改革開放後的中國經濟發展說起

自從2005年人民幣匯率改革後，曾經升了好幾年，由大約1美元兌8.2元人民幣開始，升至2014年前的接近6算水平，升了逾3成，大致反映了過去幾十年改革開放後的中國經濟發展。

從2014年至到今年初，人民幣不再單邊向上，而是反覆上落。

當然，2018年起受中美貿易摩擦打擊（有傳中央有意讓人民幣有序貶值，以抵禦美國增加關稅的影響），匯價明顯回落。

美元兌人民幣能否升穿6算　也要看其他貨幣變化

但今次疫情又造就人民幣轉強，但能否升穿6算水平，甚至更高，也要看其他貨幣的變化。

但她有信心，人民幣中長綫來說是會偏強的，因為環顧全球經濟，仍然以中國經濟相對較好，所以，持有人民幣作中長綫投資，應該是沒有問題的。

人民幣的終極目標是邁向自由兌換，但這需要一個過程，當中可能涉及很長時間。

要人民幣國際化　必先要有市場對人民幣有興趣

過去幾十年，人民幣都是不可以自由兌換，要一下子讓全球投資者都願意持有人民幣，中央政府現在的任務，就是先讓更多人有興趣和有意慾去持有人民幣資產，這個叫做人民幣國際化的過程。

人民幣的需求不外乎三方面：

1.消費

2.做生意

3.個人投資

從個人投資的角度，如果人民幣能夠緩緩升值，自然可以吸引更多人持有。

外國投資者及中央政府　都想人民幣升值

因此，無論從外國投資者的立場，又或者中央政府的立場，都是想人民幣升值的（雙方其實不是矛盾的，只要不是急升），只不過，大家對升值的步伐未必一致而已。

即是說，人民幣貶值是小插曲，升值才是主旋律。這首小插曲主要是讓投機者明白，人民幣滙率應該是雙向的。

其實，所有貨幣滙價都是雙向的。只要投資者以這種平常心去看待人民幣，就會知道『進退』了！

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欄名 : 匯率走勢

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