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【人民幣匯率】人民幣有在岸價和人民幣離岸價有何分別？

理財學堂 10:45 2020/10/14

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【人民幣匯率】人民幣有在岸價和人民幣離岸價有何分別？

隨著人民幣匯率走勢屢創新高，散戶投資者對人民幣匯率的關注度亦提高。經常聽到人民幣在岸價（CNY）和人民幣離岸價（CNH），其他貨幣好像沒有這個分別，到底是甚麼一回事？

人民幣離岸價（CNH）

隨着人民幣國際化，現時境外已經有大量人民幣在流通，而這個市場的人民幣滙價，很大程度是由供求來決定的，但這個市場的參與者只限企業層面，個人是不可以參與的。

而這個市場的人民幣報價，會以CNH來代表，CN就是中國，而H本來是指香港，但由於香港的市場最大，故最後便用CNH來代表整個境外人民幣的報價！

人民幣在岸價（CNY）

至於人民幣在岸價，英文簡稱則為CNY。Y字就是普通話YUAN的字頭，代表境內人民幣的報價。

境內的人民幣市場就是我們一直所說的未完全開放。現時已開放的只是貿易層面的人民幣市場，至於資本層面的人民幣市場則仍未放開。但所謂貿易層面的人民幣市場，則無論個人或企業都可以參與。

CNH與CNY匯價有不同

這兩個滙價是有點不同的，但近期這兩個滙價已經很接近。

嚴格來說，兩者的分別其實不大，但也要留意一點，如果妳是投資的話，尤其是做人民幣的掛鈎存款時，要問清楚到底她們是以CNY還是CNH作為結算參考。

雖然說兩者的分別不大，但有分別就有機會影響最後妳是否要接貨，或者是否只可以保本了！

【人民幣走勢向好 國債息率也不輸美債：按此

欄名 : 理財學堂

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