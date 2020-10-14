▲ 【人民幣匯率】人民幣走勢向好 國債息率也不輸美債

人民幣匯率走勢屢創新高，散戶投資者對關注人民幣的熱度也升溫。環球經濟前景仍未明朗，到底人民幣匯率走勢能否繼續向好？若要分析人民幣匯率走勢，到底有否足夠理由支持人民幣向好的說法？

內地國慶長假後人民幣匯價急升

於內地國慶長假後首個交易日，在岸人民幣匯價急升，一度衝破6.7關口，報6.6999，升911點子或1.34%，為年半以來的新高，也創下2015年以來最大升幅，與離岸人民幣的差距迅速收窄。

離岸人民幣上周五也曾上漲524點子，上試1美元兌6.6858的高位。

回看人民幣匯率於變化，人民幣經歷2005年的滙率改革後不斷攀升，幾乎是只升不跌，最高曾經升至接近1美元兌6算的水平。

回看人民幣匯率變化 中美貿易戰曾挫人民幣

但從2014年起，人民幣滙價開始反覆回落，前兩年中美貿易摩擦加劇，大家「拳來腳往」的時候，人民幣曾經跌至7算水平（數字愈大，代表人民幣愈弱），有人甚至認為，人民幣只會愈來愈弱。

財務策劃師唐德玲指，經過今次全球疫情，歐美國家的經濟都大幅滑落，雖然內地不是很好，但匯價是相對的，即使人民幣不是很強，但其他貨幣更弱，尤其是美元，就足以令人民幣上升了。

匯價是反映經濟表現的一個指標，目前，只有內地可以加大力度刺激經濟。

內地經濟復甦較歐美快 利好人民幣

事實上，上周五人民幣急升，也是因為國慶兼中秋長假期間，內地的零售消費都比預期好，令人相信內地經濟可以較快復甦。

反觀歐美國家，她們還在為疫情反彈而傷透腦筋。

還有一點，人民幣和歐美貨幣，以至日圓等亞洲主要貨幣，也存在一定息差，令到投資者更願意將資金轉往人民幣。

從散戶投資者的角度看息差，在香港存人民幣，利息高過存港元美金。

如果是專業投資者，她們會看國債的孳息率，美國的2年期國債孳息率只有0.15厘，但2年期的人民幣國債也有約2厘，這實在是更吸引。

【人民幣有在岸價和人民幣離岸價有何分別？：按此】

【人民幣升值才是主旋律：按此】