Pizza Hut HK狂熱星期三 外賣自取大批優惠價$98 消費錦囊 10:30 2020/10/14 分享： Pizza Hut HK「WOW WED狂熱星期三」外賣自取優惠，大批只需$98。 逢星期三都可以用外賣自取優惠價$98購買大批，今星期更加入辣肉腸或意式風情大批選擇，更可免費升級做批邊鬆脆、內裡軟韌嘅最新「三藩市式手藝批」。 優惠不適用於網上訂購，需到分店或以電話訂購。 優惠詳情 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 九龍酒店「任點任食點心Brunch」85折優惠 低至$273/位 今日 九龍酒店「任點任食點心Brunch」85折優惠 低至$273/位 【電話儲值卡】低至$2.7/GB！3款本地儲值卡價錢比較 2020/10/13 【電話儲值卡】低至$2.7/GB！3款本地儲值卡價錢比較 【百佳大抽獎】頭獎1分鐘免費掃貨 掃3大類貴價產品最抵？ 2020/10/13 【百佳大抽獎】頭獎1分鐘免費掃貨 掃3大類貴價產品最抵？ 凡購買Toast Box任何土司美食 加$29即可換購海南咖椰醬 2020/10/13 凡購買Toast Box任何土司美食 加$29即可換購海南咖椰醬 屈臣氏分店以現金交港燈電費 送$10現金券 2020/10/13 屈臣氏分店以現金交港燈電費 送$10現金券 著數優惠