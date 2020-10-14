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Pizza Hut HK狂熱星期三　外賣自取大批優惠價$98

消費錦囊 10:30 2020/10/14

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Pizza Hut HK「WOW WED狂熱星期三」外賣自取優惠，大批只需$98。

逢星期三都可以用外賣自取優惠價$98購買大批，今星期更加入辣肉腸或意式風情大批選擇，更可免費升級做批邊鬆脆、內裡軟韌嘅最新「三藩市式手藝批」。

優惠不適用於網上訂購，需到分店或以電話訂購。

優惠詳情

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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