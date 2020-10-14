  • 25°C
香港時間 : 20201014日 (三) 09:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

九龍酒店「任點任食點心Brunch」85折優惠 低至$273/位

消費錦囊 09:00 2020/10/14

分享：

九龍酒店龍逸軒推出「任點任食點心Brunch」，超過50款巧手點心、飯麵及甜品將源源不絕地供應，現於eShop訂購，可享高達85折優惠！

星期一至星期日及公眾假期
早上10時45分至12時45分
成人及 長者 $272.6 /小童 $225.1
下午1時至3時
成人及長者 $ 272.6 /小童 $225.1

價錢為每位計算，已包括加一服務費及茶芥

優惠詳情/訂座

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【電話儲值卡】低至$2.7/GB！3款本地儲值卡價錢比較
2020/10/13
【電話儲值卡】低至$2.7/GB！3款本地儲值卡價錢比較
【百佳大抽獎】頭獎1分鐘免費掃貨　掃3大類貴價產品最抵？
2020/10/13
【百佳大抽獎】頭獎1分鐘免費掃貨　掃3大類貴價產品最抵？
凡購買Toast Box任何土司美食　加$29即可換購海南咖椰醬
2020/10/13
凡購買Toast Box任何土司美食　加$29即可換購海南咖椰醬
屈臣氏分店以現金交港燈電費　送$10現金券
2020/10/13
屈臣氏分店以現金交港燈電費　送$10現金券
【Amazon Prime Day】Kindle電子書售620港元！Prime會員免費試用教學及優惠推介
2020/10/12
【Amazon Prime Day】Kindle電子書售620港元！Prime會員免費試用教學及優惠推介
著數優惠

下一篇文章

名牌嬰童服飾及用品展低至1折　一粥麵煲仔飯早鳥優惠送新鮮時菜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【長者咭優惠】HKTVmall今日起登記長者會送$150現金券　長者超市優惠一覽
【長者咭優惠】HKTVmall今日起登記長者會送$150現金券　長者超市優惠一覽
【流感疫苗2020】「疫苗資助計劃」今日起展開 免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
【流感疫苗2020】「疫苗資助計劃」今日起展開 免費或資助流感針懶人包 即睇是否符合資格、邊度有得打針
【百佳大抽獎】頭獎1分鐘免費掃貨　掃3大類貴價產品最抵？
【百佳大抽獎】頭獎1分鐘免費掃貨　掃3大類貴價產品最抵？
【大閘蟹放題】秋風起蟹肥美　任食大閘蟹低至358元起
【大閘蟹放題】秋風起蟹肥美　任食大閘蟹低至358元起
百佳大抽獎現已接受登記　頭獎10名掃貨1分鐘（附申請詳情）
百佳大抽獎現已接受登記　頭獎10名掃貨1分鐘（附申請詳情）
【Amazon Prime Day】Kindle電子書售620港元！Prime會員免費試用教學及優惠推介
【Amazon Prime Day】Kindle電子書售620港元！Prime會員免費試用教學及優惠推介