九龍酒店「任點任食點心Brunch」85折優惠 低至$273/位

九龍酒店龍逸軒推出「任點任食點心Brunch」，超過50款巧手點心、飯麵及甜品將源源不絕地供應，現於eShop訂購，可享高達85折優惠！

星期一至星期日及公眾假期

早上10時45分至12時45分

成人及 長者 $272.6 /小童 $225.1

下午1時至3時

成人及長者 $ 272.6 /小童 $225.1

價錢為每位計算，已包括加一服務費及茶芥

優惠詳情/訂座

撰文：hket小編