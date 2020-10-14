九龍酒店「任點任食點心Brunch」85折優惠 低至$273/位 消費錦囊 09:00 2020/10/14 分享： 九龍酒店龍逸軒推出「任點任食點心Brunch」，超過50款巧手點心、飯麵及甜品將源源不絕地供應，現於eShop訂購，可享高達85折優惠！ 星期一至星期日及公眾假期 早上10時45分至12時45分 成人及 長者 $272.6 /小童 $225.1 下午1時至3時 成人及長者 $ 272.6 /小童 $225.1 價錢為每位計算，已包括加一服務費及茶芥 優惠詳情/訂座 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【電話儲值卡】低至$2.7/GB！3款本地儲值卡價錢比較 2020/10/13 【電話儲值卡】低至$2.7/GB！3款本地儲值卡價錢比較 【百佳大抽獎】頭獎1分鐘免費掃貨 掃3大類貴價產品最抵？ 2020/10/13 【百佳大抽獎】頭獎1分鐘免費掃貨 掃3大類貴價產品最抵？ 凡購買Toast Box任何土司美食 加$29即可換購海南咖椰醬 2020/10/13 凡購買Toast Box任何土司美食 加$29即可換購海南咖椰醬 屈臣氏分店以現金交港燈電費 送$10現金券 2020/10/13 屈臣氏分店以現金交港燈電費 送$10現金券 【Amazon Prime Day】Kindle電子書售620港元！Prime會員免費試用教學及優惠推介 2020/10/12 【Amazon Prime Day】Kindle電子書售620港元！Prime會員免費試用教學及優惠推介 著數優惠