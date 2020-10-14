名牌嬰童服飾及用品展低至1折　一粥麵煲仔飯早鳥優惠送新鮮時菜

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、名牌嬰童服飾及用品展：低至1折

海港城展銷集舉辦名牌嬰童服飾及用品展，包括深受歡迎的egobaby 揹帶、Dr Browns奶樽、Casablanca 嬰童床上用品及Boon餐具等，折扣低至1折起。

日期：10月14日至10月19日

時間：早上11時至晚上8時

地址：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

2、一粥麵：煲仔飯早鳥優惠 下午5至7時送新鮮時菜

即日起至10月16日，下午5時至晚上7時到一粥麵買煲仔飯，即享早鳥優惠送新鮮時菜一碟，買一個送一碟。同時用周年紀念券內之煲仔飯減$8優惠券。



3、OK便利店：買指定三文治 送雀巢皇室奶茶



由即日起到10月16日，於OK便利店買任何Super Soft超軟三文治1件，即送雀巢皇室奶茶(低糖) 210毫升一罐。數量有限，送完即止。

推廣只適用於有售賣以上產品之香港OK便利店 (不包括香港會議展覽中心、花旗銀行廣場、民光街、東角道、羅便臣道、羅湖港鐵站、科學園、西九龍站、葛亮洪醫院、山頂廣場及港珠澳大橋之分店)。此優惠不可與其他優惠同時使用 (包括套餐及時段優惠)

撰文：hket小編