意大利男裝王者Ermenegildo Zegna聯乘美國街牌Fear of God　首度推出男女合穿系列

▲ Ermenegildo Zegna首次和美國街頭品牌Fear of God合作，推出男女可穿的秋冬服裝。

不少形象成熟的高級時裝品牌，地位高高在上，常人難以親近，要不失姿態，而又可以表現親民的一面擁抱從未接觸過的年輕消費者，找來當紮的街頭品牌合作就最好不高，今天最新例子是意大利男裝翹楚Ermenegildo Zegna（EZ）與來自洛杉磯的街頭品牌Fear of God的合作。

▲ 該系列其中的一個亮點是以Ermenegildo Zegna的名義，推出男女合穿的服裝，可說是品牌的第一次。（圖片由EZ提供）

▲ Ermenegildo Zegna的創作總監Alessandro Sartori（右）和Fear of God的設計師Jerry Lorenzo（左）。（圖片由EZ提供）

作為男裝界數一數二的時裝品牌，近年的EZ無疑是低調了一點，品牌的創作總監Alessandro Sartori一直喜愛默默耕耘，以最好的材料生產出優質而耐穿的男服，但在這個不論好醜，但求有足夠曝光率就當是成功叫好的今天，在一般人眼中都認為EZ是比較「蝕底」。

▲ 商標的應用點到即止。（圖片由EZ提供）

▲ 設計基本的深灰拉鏈皮褸，背後有著品牌字樣。（圖片由EZ提供）

因此，這一次拉攏洛杉磯人氣街頭品牌Fear of God推出一個「男女合穿」的系列，對EZ來說絕對是一次突破，畢竟在EZ的名義下，從來沒有推出過女裝服飾。

整個系列用色非常優美，圍繞著中性色相，包括不同深淺的灰調、灰褐色和駱馬色，不少項目令人忍不住想起Phoebe Philo時期的Celine，例如刪減了lapel富解構味的西裝、兩粒鈕cashmere絨大衣和胸前兩個大袋口的恤衫等，所有項目都以今天大圍流行的oversized線條出現，部分設計雖然秉承了Fear of God的街頭風格出現巨型商標，但總算安排得點到即止，沒有令人反感。

▲ 將lapel刪除成了充滿解構味道的西裝。（圖片由EZ提供）



至於要體現Fear of God的設計元素，大可以從這一次合作的球鞋上看到端倪，略為寬厚的鞋底，正是來自Fear of Gold一貫的球鞋細節，如今套用於EZ身上，頓時變得高貴起來，至於這個聯乘系列明年會否再有續篇？哪那就要看看在疫情下可否殺出一條血路了。

▲ 兩粒鈕cashmere絨大衣男女合穿，oversized的線條配合今天的潮流大氣候。（圖片由EZ提供）

▲ 麖皮運動鞋。（$6,300/圖片由EZ提供）

誰是 Fear of God？

Fear of God的設計師名為Jerry Lorenzo是一位洛杉磯長大的意大利人，身為基督徒的他，沒有修讀過任何有關於時裝的設計課程，最初的工作是Gap和Diesel的倉務員，晚上在夜店兼職，在「夜場」工作期間認識了Off White的設計師Virgil Abloh。

▲ 兩粒鈕cashmere絨大衣男女合穿，oversized的線條配合今天的潮流大氣候。（圖片由EZ提供）

2012年Virgil Abloh帶Jerry Lorenzo欣賞當地的一場Rick Owens時裝展，令他受到衝擊和啟發要創立自己的品牌。但要數到品牌備受關注，還不得不提歌手Justin Bieber，他的《Purpose》巡迴演唱會與品牌合作推出不少產品，令年青一代的消費者真正認識Fear of God，從此正式入屋。

Fear of God和其他的街頭品牌的設計風格略有不同，服裝上巨型商標不是沒有，但略為低調，反而著重的是街牌一直所忽略最重要的品質。

▲ 麖皮帆船鞋。（$6,800/圖片由EZ提供）

▲ 棉質混紡運動褲。（$5,200/圖片由EZ提供）

Jerry曾經在訪問中謙虛地表示自己不是一位時裝設計師，反而是將各種文化共治一爐的「文化採集者」，這一點他比他的伯樂Virgil Abloh有自知之明得多，如今得到Ermenegildo Zegna這超級男裝品牌垂青拉攏合作，對Fear of God來說自然是「升呢」的一次大好機會。

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