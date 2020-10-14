▲ 【MPF】你沒買滙豐 但你份強積金可能有......

仲有兩個月就係聖誕節，今年有冇機會去外地過白色聖誕，積臣唔樂觀。喺投資市場，以前一講聖誕節，就會話「聖誕鐘，買滙豐」，即係話呢段時間買滙豐，回報會較好。但今時今日，呢支歌仔已經唔合時，滙豐股價係點，你我都目睹，甚至𠵱家話要避之則吉。

「聖誕鐘，咪買滙豐」

今年滙豐同其他企業一樣，業務都受新冠肺炎衡擊，加上4月時宣布不派息嘅消息，令股價一挫再挫，上月傳出中國或將滙豐列入不可靠實體清單嘅消息，滙豐一度跌穿埋09年金融海嘯28蚊供股價，當中國平安保險「撈底」增持滙豐，成為最大股東，滙豐先重上30蚊關口。但其實滙豐基本面仍然係無改善，亦都未恢復派息，𠵱家只係消息炒作咋。美國近日會公布制裁香港金融機嘅構名單，市場密切關注滙豐、渣打會唔會榜上有名，如果係真，滙豐股價會跌得更加深。年初至今，滙豐已經跌咗5成喇！

▲ 年初至今，滙豐已經跌咗5成了！

你無買滙豐 但你份強積金可能有

滙豐今年嘅跌勢，的確令好多人好錯愕，有貨嘅好惶恐咁問清唔清倉好，無貨就睇戲食花生。不過，你無主動買啫，但你份退休金，即係強積金呀，有可能有喎。上月積臣同朋友講起滙豐，朋友們都唔知原來自己份退休金可能揸住滙豐。

要知你份強積金有冇揸滙豐，首先要睇你個強積金戶口係揀咩基金，如果係恒指基金，基本上就肯定會有滙豐，因為MPF恒指基金嘅投資目標係追蹤恒指，而滙豐喺恒指嘅比重大概係8.14%。

MPF表現要好 首先你識唔識睇呢個關鍵內容？

恒指、港股基金持滙豐機會大

既然恒指基金有，咁MPF港股基金都一樣有？咁又未必，如果基金係主動型基金，持股係由基金經理決定，不過，喺今年之前唔少港股基金都會揸滙豐，咁係因為滙豐算係優質大藍籌，業務穩健、派息穩定，又係國際銀行，大大隻，又唔怕執笠，所以好多基金經理都會持倉滙豐，係多少咁解。積臣無睇晒所有MPF港股基金持倉，但幾間嘅大型MPF受託人嘅港股基金都會揸滙豐，例如宏利、AIA友邦、滙豐、恒生強積金等。

有人可能會好醒咁話，我避開恒指基金同埋港股基金，揀大中華股票基金、亞洲股票基金、或者股債混合嘅基金咪得。積臣要講聲︰「你以為喇！」，舉例下面宏利中華威力基金，就持有2.63%滙豐。

定期check基金便覽

所以呢，唔想揸滙豐，就要自己check住受託人係喺網上公開嘅基金便覽，睇下你揀果隻基金其實揸咩貨。遺憾係基金便覽只會列出基金嘅頭10大持倉名單，即係佢頭10大無列出滙豐，但佢可能仍然持有。係美中不足㗎喇，但起碼有個source畀你趨吉避凶，你都唔想揀隻基金係重倉滙豐，而又陀衰你個強積金戶口表現喇啩。

唔啱心水，就轉基金，如果連受託人都唔啱心水，強積金「半自由行」就幫到你，你可以自己揀心水受託人同強積金計劃。

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積臣就話，點止踢走滙豐，即情要睇埋有冇其他陀衰家持倉。一隻基金表現好唔好，係好睇佢持咩倉。積臣認為未來將會係科網股天下，所以將強積金資產放係較多科技股持倉嘅基金，舊經濟股要Out。唔想成日呻自己份強積金經常「見紅」，係有辦法，爭在你有冇主動管理自己份強積金。

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。