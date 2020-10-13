▲ 【理財學堂】時刻擔心投資回報？5種跡象顯示投資過於進取 -

投資風險與回報有着正向關係，預期回報愈高，風險便愈高。隨着年齡的增長，風險承受能力或會變得更低，一般情況下，投資組合的風險水平應隨年齡增長而下調，由進取的投資策略轉趨保守。如果你不隨時間改變策略，過度進取的投資亦未必有利於投資組合。如何界定現時採用的投資策略是否過於進取？專家建議從可留意自己有否以下特徵。

高風險投資，或會為投資者帶來豐厚回報，但投資時不應盲目追求高回報，應考慮自己的投資目標、投資年期、風險承受能力等因素，選擇適合自己的投資，在回報與風險之間取得平衡。

承受過多風險，或會令人每日提心吊膽，時刻擔心投資有所損失。財務規劃師Brent Weiss接受BusinessInsider訪問時分享，以下5個關鍵跡象顯示投資者正承受過多的風險，籲投資者留意。

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1. 沒有現金應急儲備

Weiss認為，在開始投資前，應先準備充足的應急儲備，為個人財務建立堅實的基礎。他指出，很多人沒有應急資金、沒有足夠的現金流，也沒有購買保險保障。他認為這是投資者過度進取的特徵之一，因為他們將不應用作投資的資金都用作投資資本，而這筆資金應用於更穩健的安排上。

2. 沒有資產分配策略



市場上不同的投資產品，股票、債券以及基金等，它們各有不同的投資風險時。對於大多數人，重要的是在不同風險的投資之間取得平衡，建立穩建的投資組合，並會隨着時間及年齡增長而改變調整資產分配的策略，逐漸減少高風險投資所佔的比例。

不少人臨近退休年齡時，仍擁有100%股票的投資組合，Weiss認為，100%股票的投資組合並非不好，而是更適合20至30歲的投資者，當你接近退休年齡時，就要考慮當投資失利時，有沒有收復失地的時間。「市場始終會復甦，但如果你是60歲或65歲，即將退休，你需面臨的風險是：『當市場大跌30%而我又需要投資帳戶中取出資金，會發生甚麼事情？』」

3. 沒有分散投資

隨着投資股票的應用程式的興起，Weiss看到不少人做出輕率的投資決定，尤其不少年輕投資者買入熱門股票，沒錯該個股表現極佳，可能升50%、200%，甚至300%，但他們未有分散投資風險。

他補充指，即使不少即將退休的人，也擁有一大堆股票，部分更因長期持有個別股票產生了「感情」，未有了解隨之而來的風險。「別將所雞蛋都放在一個籃子裡。」他認為，投資在不同種類的股票會更明智，透過投資指數基金或由各種股票組成的共同基金，也能幫助分散投資風險。

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4. 每天都在進行買賣

根據Weiss的經驗，每天使用投資應用程式進行交易的投資者，或會做出較高風險的決定。他指出：「任何試圖預測市場走勢，透過短炒獲利的人，都可能在承擔比預期更高的風險」。相比起每天進行買賣，他分享作為財務規劃師的15年經驗：採用長綫投資策略能為投資者帶來可觀回報，按計劃以較低成本、多元化且有紀律的投資方法，長遠確實有效。

5. 經常擔心投資組合的表現



如果你每天都在擔心投資組合的表現，並因此而無法入睡，你或是採取過於進取的投資策略。Weiss指，人們傾向相信投資是孤注一擲的事，回報是全有或一無所有，但事實並非如此。如果你對自己的投資組合或當前的經濟環境感到不安，你可調整投資組合中高風險投資產品的比重，降低投資風險之餘，也可減少自己對投資組合的憂慮。

責任編輯：李瑩