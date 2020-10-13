▲ 由NBA球星到商業大亨 奧尼爾全靠呢個理財原則致富？

NBA球星年薪令人稱羡，不少球星的年薪高達數百萬、數千萬美元。即使退役後，生活理應過得不錯。早於2008年，NBA球員工會（National Basketball Players Association）更指出，有6成的NBA球員在退役後的5年內將面臨破產。不過，前NBA球星奧尼爾（Shaquille O'Neal）退役後不但沒有破產，個人淨資產更高達4億美元，到底他有甚麼理財秘訣？

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年輕時曾日花百萬美元

奧尼爾並非一開始就善於理財，他更直言自己在理財上做了很多錯事。在1992年，年僅20歲的奧尼爾簽了人生第一份正式合約，擠身百萬富翁的行列。不過，他當時瘋狂購物，在不足一小時內已花掉逾百萬美元。幾日後，他接到銀行電話指，戶口已透支6萬美元，他才得知事件的嚴重性，亦讓他明白理財的重要。

時至今日，奧尼爾已經成為了一位傑出的商人，更透過不同的投資及生意令財富增值。他不僅是Google和Apple的早期投資者，更經營不同範疇的生意，如Auntie Anne’s、Papa John’s、健身中心等。在理財方面，他又有甚麼心得呢？

將收入75%撥作投資及儲蓄

奧尼爾接受華爾街日報訪問時分享，曾經有人跟他以一張紙比喻作「這是100元」，然後把紙張撕開一半並告訴他，聰明人會把50元拿去投資，然後餘下50元用作消費；而富豪則會選擇把餘下50元再分兩份，一半儲起來一半消費。

自此之後，奧尼爾就利用這個方法，把收入的75%用作儲蓄及投資，餘下的25%則用作日常開支。他指，餘下的錢不限用途，可以買自己喜歡的物品，如車、首飾。

他建議年輕人可以遵從這個方法理財，要學會儲蓄及投資，讓自己變成擅於理財的人。

責任編輯：曹佩鈞