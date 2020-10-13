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【百佳大抽獎】頭獎1分鐘免費掃貨　掃3大類貴價產品最抵？

消費錦囊 15:47 2020/10/13

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【百佳大抽獎】頭獎1分鐘免費掃貨 掃3大類貴價產品最抵？ -

百佳超級市場近日公布「誠心賞你」抽獎活動細節，並於本周一（12日）至周日（18日）接受登記，除有機會獲得百佳現金券以外，10名頭獎得主更可參與「1分鐘掃貨」活動。雖然百佳尚未公布有關活動的細節，但已引來網民熱烈討論若中頭獎會採取甚麼掃貨攻略。

百佳暫未公布「1分鐘掃貨」活動細節，有網民猜測該活動容許頭獎得主於1分鐘的限時內隨意帶走貨品，故在網上討論區開始研究「掃貨攻略」，討論掃哪些貨品才最抵。網民普遍認為要從又貴又易取得的商品入手，並已鎖定最值得「掃」的3大貴價產品。

【百佳大抽獎申請詳情：按此

酒類補品單價最高　五糧液要價2千元

有網民認為，掃貨除了考慮要其價值、是否輕巧易取外，也應考慮到該產品是否易於存放，以及其使用限期。因此，網民認為不應鎖定單價較低的糧油雜貨類貨品，又或是需要雪藏的冷凍食品，而是主攻單價高又可長時間存放的產品，例如是酒類、藥品、補品及參茸海味等。

網民列最值得「掃」的3大貴價產品

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根據百佳網上超市資料，不少酒類貨品的單價為千元以上，當中以「五糧液酒52度」單價最高，一支要價2,180元，其次為「馬爹利XO」及「人頭馬特優香檳干邑禮盒裝」，單價均逾1,900元。保健產品及藥物方面，單價最高為「老協珍熬雞精」，售620元。

若以參茸海味貨品為目標，單價最高的「大團圓日本乾禾麻鮑魚（29頭）」要價近4,000元，不過只限商戶直送，未有在分店上架，其次則可選擇售298元的「天龍牌精選鮑魚禮盒」，以及「天龍牌瑤柱紅燒鮑魚（8隻）」售138元。

不過，也有網民擔心，這類貴價產品大多存放於收銀機後的貨架，屆時或未會劃入「1分鐘掃貨」活動的範圍內，其掃貨攻略或未能應用。

【Amazon Prime Day免費試用教學及優惠推介：按此

網民分享掃貨攻略

不少網民認為1分鐘時間太短，相信走進超市會花費不少時間，故建議應將重點放在近入口或收銀機的位置，主攻輕巧且價高的產品，如各式預付卡、避孕套等，但掃貨後可能需要考慮如何轉售。亦有網民擔心，屆時各大傳媒將會直播有關活動，掃太多貨品會被人批評貪心，故認為掃貨時主攻糧食類產品，再轉贈予慈善團體，其觀感較好之餘，也能令有需要人士受惠。

網民認為點掃貨先最抵？

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責任編輯：李瑩

欄名 : 消費錦囊

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