▲ WeLab Bank回贈計計數 2個Bug位睇清楚

WeLab之前出咗消費8%回贈優惠，我上星期終於收到第一隻Fulfillment，我成功收返18.27蚊咁多多。咁見到啲數字咁零丁，職業病發作咁就梗係計計佢啦。

【WeLab 9.8厘小巴活動「炒車」 但仍屬高明快閃存款活動？：按此】

點解回得咁少嘅呢？

咁華田呢啲孤寒友，就梗係嗰啲玩足佢個上限消費最多3,000蚊攞盡8%回贈=240蚊然後將張卡收返落櫃筒底嘅人啦，咁點解我回得18.27蚊咁少先？

查返官網，玩法其實係咁嘅……

現金回贈金額將會根據你上個月消費的符合條件的交易金額計算，並於隨後優惠期内每月首日（由2020年9月開始）開始計算的30工作天內存入你的核心帳戶。 例如： (a) 如果你於2020年8月31日或之前消費符合條件的交易金額内的港幣2,000元，現金回贈金額港幣160元將於2020年9月1日開始計算的30個工作日内存入你的核心帳戶；

哦，原係來逐個月做Fulfillment嘅，咁我Check吓自己個txn record啦……

第一筆（亦都係8月唯一一筆）txn係Marks & Spencer $198.5，咁$198.5 x 8% = $15.88，咁唔啱數喎！

咁不如試吓加埋9月2號喺OK買嘢嗰筆啦，($198.5 + $29.9) x 8% = $18.272，咁就啱返數喎！

講到呢度，Bug位總共有2個，大家有無發現到呢？

【虛擬銀行先出Debit Card係高明選擇？：按此】

Bug位一：點解會計埋9月2號條txn呢？

講句公道說話先，佢早咗做回贈呢不單止無違反T&C，其實我仲幾開心添，不過會唔會亂咗少少咁呢？

今期我有計清楚知道9月2號條數已經回贈咗咁都ok，不過如果個客今期無計到，下期先嚟計，佢就好可能會發覺畀少咗回贈畀佢，因為佢根本唔為意9月2號嗰條數經已喺上期回贈咗喇！

咁點解咁亂呢？

都係嗰句，因為我唔喺入面做所以只能夠估估吓啦，撇除佢技術／人為錯誤嘅可能性，仲有可能就係佢System唔識好好分辨一條交易嘅Transaction date同Post date，畀張圖大家睇吓：

喺信用卡嘅世界，「交易日期」同「記帳日期」好多時都會有1至2日嘅Time gap出現，取決於商戶「清機」有幾快同密喇。

會唔會係WeLab背後做Logic嘅時候無好好咁分辦到Trans date同Post date而統統攞咗Post date，而又為咗確保所有8月內做嘅Transaction唔會因為任何原由遲咗Post入WeLab因而再做漏回贈畀個客（例如831交易903先Post入嚟），所以就唔理好醜將9月2號甚至3號Post入嚟嘅txn都做埋Fulfillment畀佢呢？

假設佢統統用晒9月3號Post date嘅Transaction，而我隻OK 9月2號嘅Transaction又好快地用咗唔使一日就Post咗入嚟，咁就誤中副車畀人當咗8月Transaction喇！

再講一次，我係齋估的，知道內情嘅網友不妨交流一吓哦！

【4間虛銀忘記密碼流程實測：按此】

Bug位二：你所有嘅Customer communications可唔可以講清楚你回緊啲乜嘢txn呢？

大家睇返最頂張圖，你剩係話我知回咗18.27蚊，又無講乜事（係存款小巴炒車賠償金？係已上車人士慰藉金？定係你個8%消費回贈呀？），好喇，我醒起一定係8%回贈喇，又唔講原來只係回8月（+9月少少）txn。

寫到呢度，呢刻我又好似明明哋，因為講8月又死，講（可能）連埋少少9月又死，繼續開車死、唔開車又死，真係慘慘呢……

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑閑談 #45 — 又嚟引火自焚的 WeLab Bank】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。