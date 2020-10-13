  • 25°C
香港時間 : 20201013日 (二) 14:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

WeLab Bank回贈計計數　2個Bug位睇清楚

博客 13:32 2020/10/13

分享：

WeLab Bank回贈計計數　2個Bug位睇清楚

WeLab之前出咗消費8%回贈優惠，我上星期終於收到第一隻Fulfillment，我成功收返18.27蚊咁多多。咁見到啲數字咁零丁，職業病發作咁就梗係計計佢啦。

【WeLab 9.8厘小巴活動「炒車」 但仍屬高明快閃存款活動？：按此

點解回得咁少嘅呢？

咁華田呢啲孤寒友，就梗係嗰啲玩足佢個上限消費最多3,000蚊攞盡8%回贈=240蚊然後將張卡收返落櫃筒底嘅人啦，咁點解我回得18.27蚊咁少先？

查返官網，玩法其實係咁嘅……

現金回贈金額將會根據你上個月消費的符合條件的交易金額計算，並於隨後優惠期内每月首日（由2020年9月開始）開始計算的30工作天內存入你的核心帳戶。

例如：

(a) 如果你於2020年8月31日或之前消費符合條件的交易金額内的港幣2,000元，現金回贈金額港幣160元將於2020年9月1日開始計算的30個工作日内存入你的核心帳戶；

哦，原係來逐個月做Fulfillment嘅，咁我Check吓自己個txn record啦……

第一筆（亦都係8月唯一一筆）txn係Marks & Spencer $198.5，咁$198.5 x 8% = $15.88，咁唔啱數喎！

咁不如試吓加埋9月2號喺OK買嘢嗰筆啦，($198.5 + $29.9) x 8% = $18.272，咁就啱返數喎！

講到呢度，Bug位總共有2個，大家有無發現到呢？

【虛擬銀行先出Debit Card係高明選擇？：按此

Bug位一：點解會計埋9月2號條txn呢？

講句公道說話先，佢早咗做回贈呢不單止無違反T&C，其實我仲幾開心添，不過會唔會亂咗少少咁呢？

今期我有計清楚知道9月2號條數已經回贈咗咁都ok，不過如果個客今期無計到，下期先嚟計，佢就好可能會發覺畀少咗回贈畀佢，因為佢根本唔為意9月2號嗰條數經已喺上期回贈咗喇！

咁點解咁亂呢？

都係嗰句，因為我唔喺入面做所以只能夠估估吓啦，撇除佢技術／人為錯誤嘅可能性，仲有可能就係佢System唔識好好分辨一條交易嘅Transaction date同Post date，畀張圖大家睇吓：

喺信用卡嘅世界，「交易日期」同「記帳日期」好多時都會有1至2日嘅Time gap出現，取決於商戶「清機」有幾快同密喇。

會唔會係WeLab背後做Logic嘅時候無好好咁分辦到Trans date同Post date而統統攞咗Post date，而又為咗確保所有8月內做嘅Transaction唔會因為任何原由遲咗Post入WeLab因而再做漏回贈畀個客（例如831交易903先Post入嚟），所以就唔理好醜將9月2號甚至3號Post入嚟嘅txn都做埋Fulfillment畀佢呢？

假設佢統統用晒9月3號Post date嘅Transaction，而我隻OK 9月2號嘅Transaction又好快地用咗唔使一日就Post咗入嚟，咁就誤中副車畀人當咗8月Transaction喇！

再講一次，我係齋估的，知道內情嘅網友不妨交流一吓哦！

【4間虛銀忘記密碼流程實測：按此

Bug位二：你所有嘅Customer communications可唔可以講清楚你回緊啲乜嘢txn呢？

大家睇返最頂張圖，你剩係話我知回咗18.27蚊，又無講乜事（係存款小巴炒車賠償金？係已上車人士慰藉金？定係你個8%消費回贈呀？），好喇，我醒起一定係8%回贈喇，又唔講原來只係回8月（+9月少少）txn。

寫到呢度，呢刻我又好似明明哋，因為講8月又死，講（可能）連埋少少9月又死，繼續開車死、唔開車又死，真係慘慘呢……

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑閑談 #45 — 又嚟引火自焚的 WeLab Bank】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

相關文章

Livi 行「支付優先」是正確一步　可惜細節卻成為敗筆？
2020/09/01
Livi 行「支付優先」是正確一步　可惜細節卻成為敗筆？
【虛擬銀行】虛擬銀行會有全面取代傳統銀行的一天嗎？用3個角度分析話你知不會　
2020/09/08
【虛擬銀行】虛擬銀行會有全面取代傳統銀行的一天嗎？用3個角度分析話你知不會　
【實測】虛擬銀行「忘記密碼」點算好？實測4間虛銀忘記密碼流程　結果係呢間最方便
2020/10/06
【實測】虛擬銀行「忘記密碼」點算好？實測4間虛銀忘記密碼流程　結果係呢間最方便
【虛擬銀行】虛擬銀行銀彈攻勢 送$38,888現金獎吸貸款客
2020/10/09
【虛擬銀行】虛擬銀行銀彈攻勢 送$38,888現金獎吸貸款客

最新專欄文章 更多

博客 - 【實測】虛擬銀行「忘記密碼」點算好？實測4間虛銀忘記密碼流程　結果係呢間最方便
2020/10/06
【實測】虛擬銀行「忘記密碼」點算好？實測4間虛銀忘記密碼流程　結果係呢間最方便
博客 - 首批限量3,000張！虛銀Mox不銹鋼黑卡開箱（有片）
2020/09/29
首批限量3,000張！虛銀Mox不銹鋼黑卡開箱（有片）
博客 - WeLab Bank 9.8厘快閃小巴活動「炒車」　若成功屬低成本高回報之作？
2020/09/22
WeLab Bank 9.8厘快閃小巴活動「炒車」　若成功屬低成本高回報之作？
博客 - 唔覺意就買咗？銀行點樣利用「行為經濟學」操控客戶心理
2020/09/15
唔覺意就買咗？銀行點樣利用「行為經濟學」操控客戶心理
博客 - 【虛擬銀行】虛擬銀行會有全面取代傳統銀行的一天嗎？用3個角度分析話你知不會　
2020/09/08
【虛擬銀行】虛擬銀行會有全面取代傳統銀行的一天嗎？用3個角度分析話你知不會　
虛擬銀行 WeLab 信用卡

下一篇文章

【iPhone概念股】iPhone 12即將推出　尋找美股投資機會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【香港地買樓】年輕人真的沒有置業的機會？
【香港地買樓】年輕人真的沒有置業的機會？
博客 - 在家工作無「颱風假」 無得WFH只能照趕返工？
在家工作無「颱風假」 無得WFH只能照趕返工？
博客 - 【iBond 2020】新iBond抽唔抽？　定留錢買iPhone？
【iBond 2020】新iBond抽唔抽？　定留錢買iPhone？
博客 - 【金融騙局】矽谷世紀金融騙局！醫療科技公司Theranos估值曾達90億美元　靠的是造假與包裝
【金融騙局】矽谷世紀金融騙局！醫療科技公司Theranos估值曾達90億美元　靠的是造假與包裝
勞力士2020年新錶全登場　推水鬼Submariner盲十黑十綠圈優化版
勞力士2020年新錶全登場　推水鬼Submariner盲十黑十綠圈優化版
博客 - 【邊一個發明了返工】月入6萬係咩概念？月入1萬、月入2萬、月入3萬又點生活？（內附香港打工仔入息水平一覽，睇下自己係食物鏈第幾層）
【邊一個發明了返工】月入6萬係咩概念？月入1萬、月入2萬、月入3萬又點生活？（內附香港打工仔入息水平一覽，睇下自己係食物鏈第幾層）