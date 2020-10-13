▲ 【iPhone概念股】iPhone 12即將推出 尋找美股投資機會

果迷等了又等，新iPhone終於等到了。市場預期蘋果公司會推出具備5G功能的iPhone 12，除了可有新機玩，美股又有甚麼投資機會？

蘋果公司︰Apple產品收入勢大升

蘋果公司（美：AAPL）今次推出新iPhone12，除了在科技升級上會予人重視，作為手機設備升級的指標外，更多人談論的是新機款式，但最讓人期待的是自2016年推出iPhone SE後，將推出一部最細尺寸的iPhone。

▲ 網上流傳的iPhone 12概念圖。

iPhone 12推出估計可推動換機潮，所以對Apple的收入影響最為直接。從今年首兩季的表現看（見表一），iPhone收入分別為按年跌6.7%及按年升1.7%。由於iPhone佔Apple總淨銷售近5成或更高（見表二），所以Apple業績能否有增長，依然是要靠iPhone的銷售表現。

此外，實際上，蘋果的周邊產品及服務收入，甚至是iPad等銷售，很大程度都與核心產品iPhone是否好賣有直接關係，因為iPhone是iOS生態系統的主要載體。

在2020年第一季，除了穿戴、家居及配件按年錄得22.5%增長，iPhone、Mac、iPad錄得按年跌幅。至於作為近年業務焦點的服務收入，在第一季按年升16.6%，於第二季保持升勢，按年增長14.8%。

產品銷情在第二季回暖，Mac及iPad銷售收入按年上升21.6%及31%，相信是新MacBook推出及在家工作增加刺激了銷量，iPhone銷售按年升1.7%。

9月中發布了新Apple Watch及iPad，以及Apple One整合式服務，雖然並未引起市場驚喜，惟應有助拉動穿戴、家居及配件，以及服務收入。投資者應較關心訂閱服務反應及走勢。

Apple股價現時約在124美元水平，動態市盈率（TTM）約37倍，與用過去3年平均的20倍去比較是偏貴的。不過，由於今年上半年受疫情影響，以及據S&P Capital IQ數據預期，由10月開始新財年盈利會有18%增長，如股價有機會跌到100元以下已值得買入。不過，假如發布會如市場預期般正面，不先入第一注，或許會錯失機會，投資有時要做取捨。

捷普科技︰iPhone機殼製造商

捷普科技Jabil（美：JBL）是Apple的iPhone及iPad機殼製造商之一，估計來自蘋果產品收入佔其銷售收入約20%至25%，所以如果Apple兩大旗艦產品好賣的話，對其也有利。

不過，Jabil本身絕不止造機殼。Jabil有兩大主要業務：

1. 電子製造服務（Electronics Manufacturing Services；EMS），主要為數碼打印及零售、工業及半導體、5G、無綫及雲、網絡及儲存行業製造產品；

2. 多元化製造服務（Diversified Manufacturing Services；DMS），主要為健康護理及包裝、汽車及交通、連接裝置及移動產品生產。

在截至8月底的財年，Jabil總淨收入273億美元，按年升8%。EMS佔收入61%，DMS則佔39%，兩項業務按年均錄得8%增長。

在第二及三個財季（2019年12月至今年5月）Jabil收入受到疫情影響，而第四季業績好過預期，淨收入達73億美元，按年升11%。EMS佔收入61%，按年升8%，半導體、5G無綫及雲需求是推動增長引擎。DMS則佔39%，按年升17%，增長主要來自移動及健康護理終端市場。庫存日數亦較預期好，跌至56日。

Jabil首席財務官Michael Dastoor表示，疫情對第四季業務影響已較第三季小，令公司生產力高於預期，帶動供應鏈效率提高並降低抗疫相關的開支。另外，在移動產品、5G和雲業務需求出現強勁增長，令公司第四季業績有較預期佳的表現。

在今個財年，Jabil預期DMS會有中至高單位數增長，EMS收入按年則預期下跌，主因之一是雲業務在結構上會作出改變，採購的某些零部件從「採購和轉售模式」，轉變為「寄售服務模式」，但相信會有助改善利潤。

另外，Jabil會專注於改善產品組合去提高盈利能力及減低營運成本，而且疫情相關成本預期下跌，相信可帶來1.8億至1.9億美元額外收入。

Jabil預期財年的每股核心盈利按年可有4成增長至4.06美元。如能按計劃實行，股價已突破了橫行區上方36美元阻力，有望上試年初高位。

▲ 於中國成都設廠的捷普科技。

【原文︰iPhone 12終推出 尋美股投資機會】（收費文章）