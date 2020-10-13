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凡購買Toast Box任何土司美食　加$29即可換購海南咖椰醬

消費錦囊 10:30 2020/10/13

分享：

Toast Box土司工坊推出週年慶大優惠，凡購買任何土司美食，即可以$29加購咖椰醬一樽。

現凡惠顧任何土司美食，即可以優惠價$29換購新加坡直送海南咖椰醬一樽(原價$42)。數量有限，換完即止。優惠不可與其他優惠同時使用。

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撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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