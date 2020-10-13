凡購買Toast Box任何土司美食 加$29即可換購海南咖椰醬 消費錦囊 10:30 2020/10/13 分享： Toast Box土司工坊推出週年慶大優惠，凡購買任何土司美食，即可以$29加購咖椰醬一樽。 現凡惠顧任何土司美食，即可以優惠價$29換購新加坡直送海南咖椰醬一樽(原價$42)。數量有限，換完即止。優惠不可與其他優惠同時使用。 分店地址及電話 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 屈臣氏分店以現金交港燈電費 送$10現金券 今日 屈臣氏分店以現金交港燈電費 送$10現金券 【Amazon Prime Day】Kindle電子書售620港元！Prime會員免費試用教學及優惠推介 2020/10/12 【Amazon Prime Day】Kindle電子書售620港元！Prime會員免費試用教學及優惠推介 百佳夥3HK推任用數據儲值卡SoSIM $33/50GB任用數據 2020/10/12 百佳夥3HK推任用數據儲值卡SoSIM $33/50GB任用數據 百佳大抽獎今日中午起登記 頭獎10名掃貨1分鐘（附申請詳情） 2020/10/12 百佳大抽獎今日中午起登記 頭獎10名掃貨1分鐘（附申請詳情） 5款KFC着數優惠券 一人套餐減$5 新地脆筒買一送一（內附優惠券下載） 2020/10/12 5款KFC着數優惠券 一人套餐減$5 新地脆筒買一送一（內附優惠券下載） 著數優惠