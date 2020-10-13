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稻香椰皇燉燕窩$38　大家樂四人歡聚盆菜早鳥優惠$268

消費錦囊 07:00 2020/10/13

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、稻香：椰皇燉燕窩$38

稻香推出「椰皇燉燕窩」，椰香四溢、用足一兩燕窩，滋潤養顏，只需$38/盅。「椰皇燉燕窩」由早上11時起供應， 堂食 外賣亦可，外賣需提前2小時預訂。

優惠詳情

2、大家樂四人歡聚盆菜早鳥優惠$268

即日起至10月18日前，訂購大家樂「歡聚盆菜」即送白飯及糖水各4碗，一盆4人份有海蝦﹑豬手、白切雞﹑花菇等豐富食材，優惠價$268。額外贈送4杯凍/熱茶/啡/汽水。

由10月12日起，訂購「歡聚盆菜」並選擇堂食，即贈送4杯凍/熱茶/啡/汽水。

3、7-Eleven：買任何飯團送可口可樂迷你裝

即日起至10月16日，於7-Eleven買自家品牌7-SELECT沖繩飯糰（$20/件），即送可口可樂迷你裝200毫升1罐！ 沖繩飯糰分別有芝士豬柳漢堡及和風炭燒雞扒兩款口味。所有價格以個別店舖為準。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品。

撰文：hket小編

 

欄名 : 今日優惠精選

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