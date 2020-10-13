屈臣氏分店以現金交港燈電費　送$10現金券

於屈臣氏分店以現金繳交港燈電費，即送屈臣氏$10現金券！

由即日起，於香港屈臣氏分店以現金繳交港燈電費，即送屈臣氏$10現金券。惟優惠不適用於香港國際機場、落馬洲站、金雞廣場、美孚廣場、天晉滙、Magnet Place及屯門時代廣場之屈臣氏分店。優惠以單一發票計算，數量有限，送完即止。

撰文：hket小編