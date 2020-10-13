屈臣氏分店以現金交港燈電費 送$10現金券 消費錦囊 09:00 2020/10/13 分享： 於屈臣氏分店以現金繳交港燈電費，即送屈臣氏$10現金券！ 由即日起，於香港屈臣氏分店以現金繳交港燈電費，即送屈臣氏$10現金券。惟優惠不適用於香港國際機場、落馬洲站、金雞廣場、美孚廣場、天晉滙、Magnet Place及屯門時代廣場之屈臣氏分店。優惠以單一發票計算，數量有限，送完即止。 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【Amazon Prime Day】Kindle電子書售620港元！Prime會員免費試用教學及優惠推介 2020/10/12 【Amazon Prime Day】Kindle電子書售620港元！Prime會員免費試用教學及優惠推介 百佳夥3HK推任用數據儲值卡SoSIM $33/50GB任用數據 2020/10/12 百佳夥3HK推任用數據儲值卡SoSIM $33/50GB任用數據 百佳大抽獎今日中午起登記 頭獎10名掃貨1分鐘（附申請詳情） 2020/10/12 百佳大抽獎今日中午起登記 頭獎10名掃貨1分鐘（附申請詳情） 5款KFC着數優惠券 一人套餐減$5 新地脆筒買一送一（內附優惠券下載） 2020/10/12 5款KFC着數優惠券 一人套餐減$5 新地脆筒買一送一（內附優惠券下載） 疫下舊衣回收現危機 4方法改造舊衣助環保 2020/10/10 疫下舊衣回收現危機 4方法改造舊衣助環保 著數優惠