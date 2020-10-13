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【派息基金】派息基金息率普遍8-9厘　食息之餘也要留意價格波動

收息攻略 07:00 2020/10/13

分享：

相比起直接買債券，買派息基金的風險和門檻都相對較低。但市場上的派息基金，有的派息率高達8-9厘，主要因為這些基金會買一些「高息債」，即所謂的「非投資級別債券」或俗稱的「垃圾債券」。

整體來說，如果是派8-9厘息的基金，基金價格的波幅自然會較大。

到底買這些可派高息的債券基金，還有沒有機會『財息兼收』呢？

買派息基金　不保證「財息兼收」

其實，應該這樣說，買派息基金，應該有心理準備，不一定能夠『財息兼收』！

意思是，買派息基金的話，你不能期望既賺息，又賺價，因為基金價格始終有波動。

如果能賺到，就當做Bonus（額外回報），不能賺到也是正常的，因為基金每個月都派息，價格是會『除淨』的。

而且，派了息就等於本金少了，如果基金價格上升，相比起『累積』的基金，升幅自然會較少。但當然，這又不等於一定會賺息蝕價。

總之，心態應該是，盡量保存的本金，目標集中收息。

買入派息基金後  也應該做些管理

要留意，派息基金不是保證一定派息，但它是一籃子的股票或債券，即使其中有個別的項目不派息，也應該不會令整個基金不派息。但較現實是，不能排除派息會減少。但從長遠的角度，日後也不排除可以增加派息。　

至於價格的問題，整體來說，一些風險較高的派息基金，價格波幅當然會較高。

因此，從長遠收息的角度，買入派息基金後，我們也應該做些管理。當買入之後價格持續上升，我們最好適當地減持一些，令到本金回復至你買入時的水平，專業的說法是叫Rebalancing，當日後價格下跌時，再把套現的錢買回，那麼，就可以收更多息了。

萬一買入之後價格持續下跌應該怎做？

如果你是在市況暢旺，或基金價格偏高時入市，可以考慮以一個組合形式去買，例如一半是買一些低風險的派息基金，簡單來說就是較低息的基金，只買一半派高息的基金。

萬一買入之後，價格下跌了，便換馬，從低息的基金轉去這些高息的基金，這就等於趁低吸納。只要這些基金能夠持續派息，可以不用理會，直到價格升越買入價，就可以再考慮Rebalancing。

這樣，就能在相對低風險的情況下，買派息基金收息過退休了。

當然，還要補充一點，這部分的收入最多只佔你退休收入的三分一，這樣才安全！

欄名 : 收息攻略

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