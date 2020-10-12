【金融騙局】矽谷世紀金融騙局！醫療科技公司Theranos估值曾達90億美元　靠的是造假與包裝

▲ 矽谷世紀金融騙局 Theranos估值曾達90億美元 靠的是造假與包裝

倫敦金、「微信女」等金融騙案，香港人應該都聽得多，但講到世紀金融騙案，好多人應該即刻聯想起龐氏騙局，但有一單積臣認為好比電影情節影嘅，更令人目定口呆嘅金融騙案，就係「惡血」事件。

「惡血」一名來自於美國記者霍約翰‧凱瑞魯（John Carreyrou）所著一書《惡血：矽谷獨角獸的醫療騙局！深藏血液裡的祕密、謊言與金錢》，大踢爆一間美國初創獨角獸嘅騙案。而呢單騙案嘅肇事者伊莉莎白‧霍姆斯（Elizabeth Holmes），𠵱家正被美國法庭審訊中。

▲ 伊莉莎白霍姆斯，攝於2019年。

輟學創業成立血液測試公司

霍姆斯本身喺史丹福大學讀化工系，但佢輟學出嚟創業，以19歲之齡喺2003年成立醫療科技公司Theranos，聲稱從病人嘅手指頭抽取數滴血液，就可作出超過200項測試，可以快速協助病人搵出有冇病，而唔需要好似傳統咁用一大支針簡插入你手臂抽取血液，公司更講到成效與傳統驗血方法相若，但時間較短，收費亦低廉。

當時好多人都認為只有些少血液，根本無可能做到測試作用。但喺創業人士嘅角度，佢做到嘅話，足以改變醫療科技嘅發展，而且係大好商機。

▲ 估值曾高達90億美元的Theranos。

造假、公關包裝手段 吹出90億美元市值

而隨着時間，霍姆斯發現佢都做唔到想要嘅效果同產品。但初創公司最重要係要有投資者，唔可以斷現金流，於是佢作啲假數據嚟誤導公眾及投資者。

有咗數據，但都要有人肯「落搭」，霍姆斯有嘅強項係吹得，將公司產品形容到係可以改變世界嘅重大科技，又出席各大公眾場所及接受媒體訪問，講到自己好巴閉。

而且佢又識包裝，搵埋蘋果公司御用嘅廣告公司幫佢做個人品牌宣傳，令佢個人風格一度勁似喬布斯。

Theranos又不斷購買其他醫療機構嘅機器，好似山寨廠咁，拆開重組，再油個靚殼，就當係自主研發產品。

霍姆斯用呢幾招，的確氹到投資者信任，例如甲骨文創辦人埃利森、傳媒大亨梅鐸、美國前國務卿舒茲等。

▲ Theranos聲稱從病人嘅手指頭抽取數滴血液，就可作出超過200項測試。

▲ Theranos其中一血液湔試機miniLab。

肯定有人問，造假咁大件事，無人吹雞咩？內部員工實知㗎？

知都無用，Theranos更會用法律手段震懾員工，邊個夠膽爆料，就將佢告上法庭。

靠着造假、公關包裝，當時霍姆斯被譽為「女版喬布斯」，公司估值更一度高達90億美元。更有連鎖超市搵佢合作，希望將佢啲器材放喺店面，畀一般大眾都可以測試自己血液。

▲ 伊莉莎白的造型，一度與當時蘋果公司老闆，喬布斯相似。

騙案被揭穿 由「改變世界」嘅人變過街老鼠

但醜婦終須見家翁，有民眾發現佢個血液測試係唔準，Theranos接獲大量投訴，而且醫學界亦都發現Theranos嘅血液測試機不尋常情況，加上有前員工冒着被告上法庭風險、Theranos嘅威脅，決意把事實公諸於世，一連串事件引起《惡血》作者約翰‧凱瑞魯嘅注意，深入調查，Theranos醜聞終於喺2015年公諸於世。

事件搞大咗後，引起監管當局注意，於是調查Theranos，最後將呢一個矽谷獨角獸騙案揭穿。

霍姆斯一度係「改變世界」嘅人，到最後變成人人喊打嘅過街老鼠。佢嘅訴訟仲進行緊，上月佢更以精神異常為自己辯護，希望逃過牢獄之災，而佢最終會唔會得到應得嘅報應呢？似乎真係要放長雙眼啦。

而Theranos？當然已經倒閉了喇！

幸好當時未喺連鎖超市放Theranos啲血液測試機，否則普羅大眾對若對自己的健康作出錯誤診斷，後果可大可小。呢單金融騙案，堪比小說情節，曲折迷離，而荷里活正將呢件事翻拍成電影，不日將在大銀幕見到。

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【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。