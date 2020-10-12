▲ 青協與保誠合作助青年求職 網上就業博覽提供逾500個職位空缺

疫情未止，本港失業率持續上升，香港青年協會與保誠保險合作推出「成功在望Ready Get Set Go」計劃，提供網上青年就業博覽及視像互動工作坊，以及為基層青年提供面試服裝津貼，協助青年「疫」下求職。

【延伸閱讀】LinkedIn推10項免費綫上課程 具5種以上軟技能更可增曝光率

青協與保誠保險於10月至11月期間推出多項活動，以協助青年就業。年齡介乎15至29歲的青年，只需要於指定網站登記，即可瀏覽就業博覽平台、職位空缺、參與面試技巧工作坊、履歷表撰寫工作坊及就業資訊的直播活動等。

逾500個職位空缺

由即日起至11月30日，網上青年就業博覽平台將提供超過500個空缺，以資訊科技、社福、餐飲、物業管理、顧客服務及銷售等職位為主，網上平台特設一分鐘上班貼士，讓青年於正式上班前作好準備。

視像互動工作坊將於10月22日及23日舉行，來自金融保險、資訊科技和社福行業的代表分享行業資訊和面試貼士，並有求職準備、職涯規劃、撰寫履歷和視像面試等主題分享，由專家親授撰寫個人履歷表技巧、如何突出個人專長及優勢、面試衣着及儀容等，當中設有互動環節讓參加者於視像平台上發問。

400元服裝津貼

是次計劃更設有面試服裝津貼，活動將會向來自基層的青年派發400港元津貼購買求職面試服裝，名額250個。

責任編輯：曹佩鈞