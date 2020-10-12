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【電費單】兩期電費相差近2,000元！到底中電點計電費？

日常開支 18:15 2020/10/12

分享：

【電費貴】網民分享兩期電費相差近2,000元　拆解中電電費單細節 -

電費單到手，嚇然發現電費貴咗好多！近日社交媒體有不少網民分享最近一期電費單，新一期電費與上期電費竟可相差過千元，認為電費暴增並不合理，質疑是否與疫情期間中電抄讀電錶服務受到影響有關。到底真相係點？

家中電費暴增可能與「修正帳單」有關，中電網站就列出「估算帳單」及「修正帳單」的分別，市民只要留意帳單上的幾個細節，就能得知今期電費是否合理。

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甚麼是「估算帳單」？

中電於網站指，疫情期間抄讀電錶服務可能受到影響，部分客戶可能會收到「估算帳單」。帳單上的平均每日用電量上，如顯示「E」即代表當月是以估錶計算。 

中電是根據甚麼因素去估錶？

中電指，如抄讀電錶服務可能受到影響，住宅客戶的當月用電量會根據上年同月的實際用量作估算，工商客戶則會根據上月的實際用量估算。

甚麼是「修正帳單」？

中電指，當實際讀數與估算的讀數有差異時，會為客戶發出修正帳單，就估算而引致的用電量差異作出調整並列明於修正帳單內。在修正帳單上的過往用電紀錄的上一期數據上，會顯示「A」字，意指上期的估算用電量，已按實際用電量作出修正。

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中電如何計算「修正帳單」？

修正帳單金額已包含各項政府補貼、中電回贈及上期帳單已繳費用（如有）的調整，若上期繳付的金額已超出應繳的費用，中電會在修正帳單中列為盈餘金額。

中電用以下住宅用電客戶的例子說明，由於該帳單的2月份用電量為按「估錶」計算，中電按4月份的實際抄錶度數發出修正帳單，其計算期為期4個月，得出4個月電費總數為1,631.9元。4月份的應繳費用將會按4個月電數總數扣除2月份已繳電費及政府補貼，再加上2月份及4月份的地租及差餉特別回扣，最後得出371元。

電費暴增？留意電費計算期

如用戶發現電費突然暴增，則可留意其計算期是否多於兩個月。以網民分享的電費單為例，上期8月份的計算期為62天，今期10月份的計算期為123天，顯示電費計算期或會令人誤會電費有數月內暴增的情況。

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修正帳單會否多收取電費？

中電指，住宅用電價目採取累進式收費。現時住宅客戶每兩個月會收到一張帳單，而因為抄錶服務在7月份開始受影響，假設客戶於9月份收到估算帳單，當抄錶服務恢復後，中電會根據客戶的實際抄錶讀數發出涵蓋7月至9月的修正帳單，按照實際用電量計算應繳電費並會扣除已繳交的估算電費。

至於修正帳單會否多收取電費，中電指，修正帳單會按比例調整累進制級別，即現時每兩個月首400度用電屬第一級別收費，如修正帳單涵蓋4個月，將首800度用電計算為第一級別收費，因此客戶並不會被多收取電費。

據網民分享的電費單所顯示，新一期的用電級別有變，由上期的首400度用電為第一級別，今期則改為首820度用電為第一級別。

如對電費有質疑可否「上訴」？ 

如對修正後電費仍有懷疑，可按此填寫網上查詢表格，或者致電客戶服務熱線2678 2678查詢。

責任編輯：李瑩

欄名 : 生活理財

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