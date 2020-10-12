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【收息工具】收息工具選擇多　股票掛鉤票據（ELN）（內附例子）

收息攻略 16:30 2020/10/12

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【ELN】收息工具選擇多　認為股票掛鉤票據（ELN）（內附例子）

增加被動收入其中一個常用的方法，就是於個人投資理財組合中加入會穩定生息的資產，除了投資收息股外，撰擇投資派息基金也是選擇之一。此外，股票掛鉤票據（ELN）也是部分好「息」一族的投資選擇之，坊間一些ELN產品，息率回報也相當吸引。

到底股票掛鉤票據（ELN）是什麼？投資ELN又要留意什麼？

理財及退休策劃顧問羅國森認為，退休後將部分資金買ELN也無不可，但必須先注意三點：

1.以收息的心態投資ELN

2.不介意或有能力接了掛勾的股票

3.最重要是選擇哪隻股票去掛勾

何謂股票掛鉤票據ELN（Equity Linked Note）？

所謂ELN，買入者背後是沽出了一份跟某股票掛勾的認沽期權，所以可以收到一筆期權金，也即是銀行常叫的「利息」。

操作

認沽期權是期權的一種，即是看淡後市，但如果是「沽出認沽期權」，準確來說是有限度看好後市，又或者預期後市會在窄幅波動，但以偏弱為主，即所謂升又唔會點升，但又唔會大跌那種。

到期日股價不低於行使價

只要在到期日時，相關股票的股價，不低於議定好的行使價，而這行使價通常會低於你買入該ELN時，相關股票的市價，你便可以將該筆「利息」袋袋平安！

到期日股價稍高於行使價

有一點很重要的是，如果你掛勾的股票在到期日時，只是稍為高於議定好的行使價，你其實已經可以賺到所謂的「高息」，根本不需要該股票大升。又或者，就算該股票大升，也與你無關。

到期日股價低於行使價

好了，萬一你掛勾的股票在到期日時低於議定好的行使價，你便要用議定好的行使價買入該股票，而不能收回你的投資，即俗稱要接貨了。

利息高與低　視乎股價波幅

另外，你所收的「利息」是否高，主要取決於該掛勾股票的波幅。

如果是高波幅的股票，即升跌幅度很大的股票，你收到的「利息」就高；如果是低波幅的股票，你收到的「利息」就不會太高。

提早贖回價（Call Back）的作用

但近年在零售銀行所賣的ELN，都會有一個提早贖回價（Call Back），即是如果本來這份ELN的年期是半年，在一個月後任何一日（一般都至少收一個月利息），只要該掛勾股票的股價升破該贖回價，這份合約便會即時終止。你又要再找另一個掛勾對象了。

【ELN操作例子：按此

欄名 : 收息攻略

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