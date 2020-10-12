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【Amazon Prime Day】Kindle電子書售620港元！Prime會員免費試用教學及優惠推介

消費錦囊 16:14 2020/10/12

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【Amazon Prime Day】Kindle電子書售620港元！Prime會員免費試用教學及優惠推介

一年一度的「Amazon Prime Day」又嚟啦！臨近年尾除了有Black Friday之外，Amazon亦有為Prime會員提供專屬的優惠日，貨源亦較Black Friday來得充足。而今年的Amazon Prime Day將於10月13日及14日舉行，想知道如何免費成為Amazon Prime會員就要留意下文啦！

【百佳大抽獎攻略：按此

Kindle閱讀器大減50美元

Amazon Prime Day將於香港時間10月13日下午3時至10月15日下午3時舉行，Amazon早前公布了Prime Day的優惠產品（按此），當中以電子產品較為吸引。Amazon Echo Dot (3rd Generation) 智能喇叭原價49.99美元（約387港元），Prime Day只需18.9美元（約146港元）。8GB容量的Kindle Paperwhite電子書閱讀器原價129.99美元（約1,008港元），Prime Day只需79.99美元（約620港元）。而DJI的無人機Mavic Mini Drone及Osmo相機都有優惠，低至67折優惠。

    點擊圖片放大
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需要注意的是，並非所有Amazon的產品都可以直送香港，或需使用轉運服務。在購買產品前，要留意相關產品的配送條件。

「Amazon Prime Day」是Amazon提供予Prime會員的購物優惠，惟Prime會員屬付費，月費介乎8.99美元至12.99美元不等。會員可享多項優惠及服務，如免費境內快速配送服務、免費觀看Prime Video影片、會員購物專屬折扣及免費閱讀電子書等。若並非Prime會員，又想於Prime Day購物怎麼辦？

如何免費成為Prime會員？

Amazon提供30日Prime會員免費試用服務，只需於指定頁面按「試試Prime」，並登入Amazon帳號或申請Amazon帳號即可。如果之前曾於Amazon購物，就會自動載有信用卡付款資料和帳單地址；沒有的話只需依序填寫資料即可。填完資料再按「Start your 30-day free trial」即可試用Prime會員優惠。

不過，Amazon Prime會員只提供30日免費試用服務，若試用期過後沒有取消服務，信用卡會自動扣款。如果沒有打算繼續享用Prime會員服務，就謹記於到期前取消服務。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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