【A股走勢】也論第四季股市　A股焦點在這裡

▲ 【理財學堂】也論第四季股市 A股焦點在這裡

自今年7月起，人民銀行收水多過放水，亦開始為地產業劃出「三條紅綫」，要求房產業減債，亦對銀行喊出銀行要無私地向企業奉獻。所以一些傳統「金」股便率先倒下，這包括房股、銀行股等。然則，第四季，A股又要怎布局？

一句：跟政策走。

這兩年來，中央的乜會物會，都離不開：備荒、備戰、抗美帝，以前的「深挖洞、廣積糧」，自然成指導思想。

7月的中央政治局會議提出了「六保」，馬雲周前建議，在疫情和當下中美形勢，企業要備有3年的資金，以備過苦日子。國內亦有網文謂大眾亦要準備過3年的苦日子。

這些意見，不是悲觀，一如中央叫大眾不要浪費糧食，不是謂會有饑荒，而是節儉除了是個不可少的美德外，在今時的國際形勢裏，中國人確要「備荒、備戰」。

就算老美不打壓中國，由於氣候變異，連澳洲今個12月，也因為本土米歉收近八成，而可能致澳洲無本土米賣，要自越南入米，這是N年都未見之象。

所以我們不要以為自家米缸有米，就是全世界的米缸都有米。

今年10月，中央將召開十九屆五中全會，主要議程是，研究關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議。

據以往情況，在這些五中全會，都會制定未來數年中國的發展路向，在今時面對美國的打壓，今個十四五規劃，會有哪些發展重點？

CCTV曾對這個十九屆五中全會有個簡單介紹（圖二、三），但在實際工作上，應有不少補中國目前短板，增中國目前優勢的舉措。而這些政策，對中國的政策性股市言，就是金礦所在。

▲ 十九屆五中全會

▲ 十九屆五中全會

以往，制定這些五年規劃，是要公布之前作長時間的調研。十三五規劃就用了三年時間去調研編制，這即是說在今年9月，這個「十四五規劃」應已定得八八九九，除非這一頭半月內，世界局勢有大變化，不然市場上的春江鴨應已知有哪些水暖。

上周五，是A股長假後的第一天啟市，資金流向啟示了可能的政策市路向，基本上可以有兩點：

1.創業板可能是新寵，上周五漲3.8%，優於滬指的漲1.7%（圖四）。

2.上周五有137億元（人民幣‧下同）北上資金買股，隨之所見的，是離岸人民幣大升近千點（圖五）。

▲ 深創版指數日綫圖

▲ 人民幣離岸價日綫圖

人民幣升值，是預期中事，因為A股、A債均被納入不少國際投資指標中，這是外資對A股有信心的表現，亦可以間接使港股受惠。

據東方財富Choice數據統計，今年8月，北向資金淨流出A股20.3億元，雖然是小幅淨流出，但仍然是終止了此前多月北向資金持續流入A股的勢頭，4月至7月北向資金的淨流入規模都過百億。

北向資金淨流出A股的勢頭在9月進一步延續。截至9月30日收盤，今年9月北向資金淨流出A股327.7億元，這也是歷史上北向資金單月淨流出規模第三大的月份。

另外，自2014年滬港通開通以來，此前北向資金連續淨流出A股不少於兩個月的次數只有兩次，分別是2019年4月至5月和2015年10月至12月。

前者發生在2019年一季度A股出現一輪報復性反彈之後，屬於強勢回調；而後者發生在2016年1月的「熔斷」行情之前，屬於下跌中繼。

不過，外資機構對A股的配置價值仍然較為認同。日本某大型資管機構內部人士近日向《每日經濟新聞》記者表示，今年該公司的客戶減少了對中國信用債的配置，但增加了對A股的配置。

據中信証券策略團隊統計，截至9月25日，北向資金中的配置型資金在9月累計淨流出28億元，主要淨流入的行業包括：

北向資金中的配置型資金主要淨流入行業

基礎化工（26億元）

電力設備及新能源（17億元）

汽車（13億元）

交通運輸（12億元）

傳媒（10億元）等

北向資金中的配置型資金主要淨流出行業

食品飲料（46億元）

家電（17億元）

銀行（16億元）

非銀行金融（15億元）

農林牧漁（10億元）

得強調，外資對A股的喜好，是時有變化的，要常加跟蹤，緊跟「資金領袖」的投向，才可搵到食，這點就大家都要花些工夫了。

【美股走勢點睇？按此】