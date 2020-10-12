  • 30°C
香港時間 : 20201012日 (一) 13:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股走勢】也論第四季股市　11月3日美國大選前美股終會一升　之後才見真章

理財學堂 12:30 2020/10/12

分享：

【理財學堂】也論第四季股市　11月3日美國大選前美股終會一升　之後才見真章

港股及內地股市於今年首三個季度，走了個跌完升的來回，第四季又將如何？今年首三季，中港股市1、2月間因疫情起而跌，至3月下旬在環球政府救市下，環球股市開始回升，直至7月。

聯儲局不再買公司債或公司ETF債的啟示

美股續放水，直到兩個月前，聯儲局數據顯示，聯儲局只按本子，月買1,200億美元債（800億美元國債、400億美元房押債）。但就不再買公司債或公司ETF債，這可以是聯儲局給個啟示，聯儲局不打算再大放水。

聯儲局在其之後的議息會議紀錄中，一再申明，要由政府財政刺激接棒去刺激美經濟。

市場感到水緊，美股遂有近周之跌。

第四季的美股要升，只得兩途：

QE：一就是聯儲局再QE，但難，因聯儲局已到了日本央行境地，債已被買到無債可買。

發債：所以聯儲局必要讓美政府出手，行財政刺激，多發債，聯儲局才有債可買。

但美國共和民主兩黨，因為要假公濟私去「買」選票，使到刺激經濟財政方案久未落實。

共和黨特朗普想發大水去撑企業，特別是航空業，而向民主黨控制的州制水。

民主黨佩洛西則想向窮人發大水，對大企業制水，結果就談來談去談不攏。

美國民主共和兩黨牽繫美股

今時美股等的，是政府救濟水，而不是靠自己搵水（自力更生），故每當謂兩黨有得傾，市便升；無得傾，市便跌。

圖一就是「無得傾」、「有得傾」，使美股升跌快速轉勢，快過打針。

美國民主共和兩黨牽繫美股

美國兩黨在11月3日前各為其選票好歹都會有個刺激方案（文成之後，特朗普宣布，他有個180度轉變，支持多派，但所派對象，跟民主黨的不盡相同），無論多少，美股終會一升，只是多派多升，少派少升。但升完又如何？又要等派。

11月3日，選完、派完，美股才可能見真章，屆時要看疫情、疫苗，但估計在美國這不樂觀。屆時如真有第四波疫發，聯儲局仍惜金，那美股就麻煩了。

【A股走勢點睇？按此

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 理財學堂

相關文章

【投資美股】美股回調　睇實呢3隻美股
2020/10/07
【投資美股】美股回調　睇實呢3隻美股
投資美股　先學識呢4個交易指令！
2020/09/23
投資美股　先學識呢4個交易指令！
【理財學堂】美國長期低息環境　實際有何影響？
2020/09/21
【理財學堂】美國長期低息環境　實際有何影響？
陸東看港股、A股及美股的發展（立即觀看）【系列五之一】
2020/09/15
陸東看港股、A股及美股的發展（立即觀看）【系列五之一】

最新專欄文章 更多

【A股走勢】也論第四季股市　A股焦點在這裡
今日
【A股走勢】也論第四季股市　A股焦點在這裡
超市保就業亂局　是誰之過？
2020/10/11
超市保就業亂局　是誰之過？
【中概回港】中概股回歸港股　香港將持續受益
2020/10/10
【中概回港】中概股回歸港股　香港將持續受益
【金價走勢】買「真金白銀」避險？王良享料金價明年升至2300美元
2020/10/08
【金價走勢】買「真金白銀」避險？王良享料金價明年升至2300美元
【鏗鏘集】憂政局不穩　投資者30萬元買實銀避險　恐「一旦打仗　股票變廢紙」
2020/10/07
【鏗鏘集】憂政局不穩　投資者30萬元買實銀避險　恐「一旦打仗　股票變廢紙」
美國 經濟 美股

上一篇文章

【A股走勢】也論第四季股市　A股焦點在這裡

下一篇文章

藝人林秀怡理財有道擁兩店兼成功上車　疫市開店再做老闆：「應趁後生去闖」（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【金價走勢】買「真金白銀」避險？王良享料金價明年升至2300美元
【金價走勢】買「真金白銀」避險？王良享料金價明年升至2300美元
超市保就業亂局　是誰之過？
超市保就業亂局　是誰之過？
理財StarTalk - 藝人林秀怡理財有道擁兩店兼成功上車　疫市開店再做老闆：「應趁後生去闖」（多圖）
藝人林秀怡理財有道擁兩店兼成功上車　疫市開店再做老闆：「應趁後生去闖」（多圖）
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【理財方法】33歲中女手持120萬現金　如何為資本賺息增值？可以考慮保費融資儲蓄計劃
【理財方法】33歲中女手持120萬現金　如何為資本賺息增值？可以考慮保費融資儲蓄計劃