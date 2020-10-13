▲ 【癌症保障】危疾復發風險高 多重保障計劃可補缺口

癌症、心臟病及中風都是香港常見危疾，而且這些危疾的患病人數持續呈增加趨勢。以頭號殺手癌症為例，根據醫管局香港癌症資料統計中心數據，在2008年到2017年十年間，每年新癌症患者數目都遞增，年均增幅為約3%，到2017年已有33,075名癌症新症患者，較上一年增加逾5%。當局更預期，至2035年本港癌症個案將高達每年42,000宗。

面對癌症復發風險 難估計治療及復健開支

隨着醫療技術改進，這些過往被視為不治之症的危疾殺傷力已有所減低，如癌症病人接受適當的治療，5年存活率可高達近7成。儘管如此，癌症治療費用卻十分高昂，使用新的化療及標靶藥物尤其昂貴，令不少患者因而卻步，又或者唯有選擇療效並非最佳的療法及藥物。

以香港最常見的癌症大腸癌為例，於公立醫院的基本治療費用約27萬元，不過公立醫院輪候期甚長；為免耽誤治療，不少患者都會轉投私家醫院，而私家醫院大腸癌基本治療費用高達130萬元，對一般市民來說確實是沉重的負擔。

另外，雖然癌症、心臟病及中風等危疾存活率有所提高，但患者在康復後可能面對較高的復發風險，意味着他們難以準確估計治療及復健相關開支，並可能要額外準備一筆儲蓄作為復發時的治療支出。持續的醫療開支無疑會使患者百上加斤，甚至會為其家人造成沉重的經濟壓力。

多重保障危疾計劃 為不幸復發提供財政支持

有見及此，危疾保險產品開始進化，由過往只提供單次保障，即保單會在首次索償後便終止，到近年發展出提供多重保障的危疾計劃，受保人一旦不幸復發，計劃可持續提供財政資源以對抗病魔，填補保障缺口。

比較兩者，多重保障產品會較受歡迎。根據宏利本年6月進行的香港消費者情緒/行為調查顯示，在1,000名18歲以上受訪者當中，有77成受訪者擁有危疾產品，當中近6成持有的是多重保障產品。

多重保障產品的確有其吸引之處，市場上較貼心周全的產品會在患者首次嚴重危疾索償後，會再提供額外2次癌症保障，以及額外2次心臟病或中風保障，為受保人提供更多資源以應對危疾復發的風險。

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現代醫學昌明，患者在危疾面前已非束手無策，只要及時作適當治療以及做好財政準備便有助擊退病魔，不少市民早已意識到健康保障的重要，危疾保險有助受保人支付一旦患病時的醫療開支，使患者及摯愛得到進一步保障。不過，市民亦須認識到持續保障的重要性，未雨綢繆，不應低估持續治療危疾的潛在開支。

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