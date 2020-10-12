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【虛擬銀行】聞虛擬銀行驚驚　曾智華一個原因未試用虛擬銀行

日常開支 12:05 2020/10/12

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【虛擬銀行】聞虛擬銀行驚驚　曾智華一個原因未試用虛擬銀行

虛擬銀行給你的印象是什麼？網上銀行？手機銀行？金融科技？虛擬銀行在港推行了一段時間，目前有5間虛擬銀行正式營業，並推出各種優惠吸客。你已開設了虛擬銀行戶口嗎？

若仍未開設虛擬銀行戶口，你的考慮又是什麼？專欄作家曾智華直指因為自己「老餅」，所以未敢試用虛擬銀行這類新科技銀行服務。

曾智華撰文形容：「老餅有不少好處，包括：安全。」

老餅們經常會被嘲笑落後，點解落後？當然，因年紀大，學嘢慢。

但更重要，是人生經驗豐富，知道商業世界「盜匪如毛」，故對任何新嘢，尤其自己唔清唔楚，看似不合常理，尤其涉及金錢、合約，一定保持距離，慢慢觀察，確認無問題才參與。

他指自己未到四十已有老餅心態，故此，二十年前逃過一劫。

當時為千禧年，身邊個個趕潮流，飛身投入科網股熱潮猛炒，認為要搵大錢，食大茶飯，必須買「Burning Rate」高的科網股，愈燒得多錢（狂燒未來錢），前景必定愈秀麗！

但他當時心態謹慎，每次想試吓買科網股，個腦即出現「老餅」提示：「完全無邏輯，切勿沾手！」

買空賣空呃神騙鬼之後，科網股熱潮終於爆破。趕潮流之老友，血流成河。

對於虛擬銀行，曾智華直指，全部「未見官先打八十大板」，毫無利潤不止，單單上半年已共蝕去八億五！

再者，運作半年，在安全保障、負荷能力及黑客攻擊方面，頻頻出事。

故他的「老餅系統」又提示：「小心呢啲新嘢！」

欄名 : 理財學堂

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