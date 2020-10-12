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【退休人語】退休的真義　若未能做到這點未算成功

退休及生活保障 12:08 2020/10/12

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【退休人語】退休的真義　若未能做到這點未算成功

港產科學家兼中大醫學院副院長盧煜明，早前榮獲有「科學界奧斯卡」之稱的2021年「生命科學獎」，投入逾20年時間研究無創產檢，全球每年有逾700萬名孕婦受惠。自小對科學有濃厚興趣的盧煜明，於傳統名校聖若瑟書院畢業後，負笈到英國讀醫，1997年回流香港後一直在中大從事研究和教學工作。他明言，23年來未曾想過離開香港發展，「香港是我的家，每位學生將來有機會是我的繼承人。」

盧煜明出身於醫學世家，父親是青山醫院前院長、精神科醫生盧懷海，自小就聽父親講醫學事。耳濡目染下他對科學產生興趣，課餘時間愛看科學雜誌，小學由較顯淺的《Discover》起步，到中學看《Scientific American》。

【前企業高層韋寶華如何享受退休生活？：按此

自嘲「頑皮仔」 幼園操行僅丙減

在別人的眼中，年少時已戴眼鏡的盧煜明是一個文質彬彬的男生，但他自嘲自己其實是一個「頑皮仔」，唸幼稚園時操行只有丙減而被小學校長拒收，到升上小學後又因與同學打架而被校長體罰。

盧煜明升上小學高年級後開始發憤讀書，直升聖若瑟書院後成績一直名列前茅，憑高考3A1B成績考入劍橋大學習醫，再轉到牛津大學接受臨床醫學培訓，在婦產科實習時，啟發出無創產檢構思，發現可從孕婦血液找出胎兒細胞。

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無創產檢 經歷逾20載才成功

現年57歲的盧煜明已經獲得無數獎項和榮譽，但其科研路並非一帆風順。他曾試過8年做研究沒有任何成果，無創產檢由構思到臨床應用也經歷20多年才成功。但他坦言，從未有一刻想過放棄，亦沒有打算退下來，「我想如果我一天還有創新能力，而中大又不解僱我的話，我也會繼續做。」

2020年，是盧煜明回流香港第23年，他與太太一直視香港為家，除了想在香港工作，亦希望透過教學，培育出下一代學生，成為他的繼承人。他說：「要判斷我的事業成不成功，是我退休後有沒有人繼續接棒，如果你退休後便沒有，亦不能算是很成功。」

責任編輯：賴偉雄

欄名 : 退休理財

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