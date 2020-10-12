  • 29°C
香港時間 : 20201012日 (一) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】沒有買滙豐未受滙豐股價下跌影響？先睇清你份強積金（MPF）有否持有滙豐

退休及生活保障 08:50 2020/10/12

分享：

滙豐 （00005） 亳無懸念是股票市場的焦點股之一，滙豐不派息以來，投資者見證滙豐股價拾級而下，早陣子滙豐股價更一度跌穿28元「世紀供股價」。眼見自己沒有買入滙豐而暗自慶幸？你又是否肯定自己的強積金（MPF）組合，沒有滙豐的存在？

滙豐股價今早逆市下跌，在31元水平上落。

MPF若選恒指基金　一定會有滙豐

提到強積金（MPF），財務策劃師唐德玲指，如果你的MPF選擇恒指基金之類的指數基金，就一定會有滙豐，而且肯定仍是十大持股之一。

她解釋，因為這是指數基金，追蹤恒生指數，滙豐這一刻仍然是恒指成分股，所以，基金經理一定會買滙豐。至於港股基金，由於是主動式管理，所以，基金經理會因應他們的選股策略，靈活調配股份，不一定會選擇滙豐。

近期她看過幾間主要受託人的港股基金資料，在十大持股當中，仍然見到滙豐的名字，顯示這些基金仍然有買滙豐，但有些則已經不在十大出現。

不過，這些資料一般都是到7月底的。

滙豐首9月股價腰斬

至於過去的港股基金，是不是一定會買滙豐？

唐德玲指，十多年前肯定是，這就等如現在的港股基金中，必定有騰訊 （00700） 一樣，因為當時的滙豐是優質大藍籌。

但自從金融海嘯後，滙豐的業績開始不穩定，部分基金經理開始減持滙豐。

但由於今年之前，滙豐仍然穩定地派息，而且是不俗的股息，所以，大部分強積金的基金經理都不會全數沽出滙豐。

基金有分散風險作用　滙豐股價表現未必構成太大影響

但到了今年，滙豐宣布不派息之後，部分基金經理才開始完全減持滙豐。

如果港股基金真的持有滙豐，今年的表現很難會好。因為單是今年頭9個月，滙豐股價就已經跌了一半。

但另一方面，基金始終是一籃子的投資，當中某一個選項的優劣，不會完全左右整體基金的表現！據她理解，即使真的持有滙豐，最多都是3%至5%，影響不會太大的。　

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈

https：//bit.ly/33077jz

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

【退休金】疫市強積金錄得虧損？ 是「危」亦是「機」
2020/10/08
【退休金】疫市強積金錄得虧損？ 是「危」亦是「機」
【MPF表現】近65%打工仔不滿意強積金表現 工會要求政府提供保證回報產品
2020/10/06
【MPF表現】近65%打工仔不滿意強積金表現 工會要求政府提供保證回報產品
【MPF】強積金難管理？積金局推動提升MPF資訊透明度
2020/10/04
【MPF】強積金難管理？積金局推動提升MPF資訊透明度
【MPF轉會】強積金「半自由行」轉會回贈優惠大檢閱
2020/09/30
【MPF轉會】強積金「半自由行」轉會回贈優惠大檢閱
【MPF管理】積金局推出全新一站式網上帳戶管理平台
2020/09/29
【MPF管理】積金局推出全新一站式網上帳戶管理平台
股票 香港股票 唐德玲 基金 滙豐控股（00005） 強積金

上一篇文章

【退休人語】退休的真義　若未能做到這點未算成功

下一篇文章

【退休理財】退休投資如龜兔賽跑 堅持這策略就能成為「百萬富翁」？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】沒有買滙豐未受滙豐股價下跌影響？先睇清你份強積金（MPF）有否持有滙豐
【MPF】沒有買滙豐未受滙豐股價下跌影響？先睇清你份強積金（MPF）有否持有滙豐
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
【退休人語】退休的真義　若未能做到這點未算成功
【退休人語】退休的真義　若未能做到這點未算成功
【退休理財】退休投資如龜兔賽跑 堅持這策略就能成為「百萬富翁」？
【退休理財】退休投資如龜兔賽跑 堅持這策略就能成為「百萬富翁」？
【提早退休】55歲企業高層遇公司重組「提早退休」　靠6項投資自製長糧
【提早退休】55歲企業高層遇公司重組「提早退休」　靠6項投資自製長糧
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併