▲ 【MPF】沒有買匯豐未受滙豐股價下跌影響？先睇清你份強積金（MPF）有否持有滙豐

滙豐亳無懸念是股票市場的焦點股之一，滙豐不派息以來，投資者見證滙豐股價拾級而下，早陣子滙豐股價更一度跌穿28元「世紀供股價」。眼見自己沒有買入匯豐而暗自慶幸？你又是否肯定自己的強積金（MPF）組合，沒有匯豐的存在？

ＭPF若選恒指基金 一定會有滙豐

提到強積金（MPF），財務策劃師唐德玲指，如果你的ＭPF選擇恒指基金之類的指數基金，就一定會有滙豐，而且肯定仍是十大持股之一。

她解釋，因為這是指數基金，追蹤恒生指數，滙豐這一刻仍然是恒指成分股，所以，基金經理一定會買滙豐。至於港股基金，由於是主動式管理，所以，基金經理會因應他們的選股策略，靈活調配股份，不一定會選擇滙豐。

近期她我看過幾間主要受託人的港股基金資料，在十大持股當中，仍然見到滙豐的名字，顯示這些基金仍然有買滙豐，但有些則已經不在十大出現。

不過，這些資料一般都是到7月底的。

滙豐首9月股價腰斬

至於過去的港股基金，是不是一定會買滙豐？

唐德玲指，十多年前肯定是，這就等如現在的港股基金中，必定有騰訊（00700）一樣，因為當時的滙豐是優質大藍籌。

但自從金融海嘯後，滙豐的業績開始不穩定，部分基金經理開始減持滙豐。

但由於今年之前，滙豐仍然穩定地派息，而且是不俗的股息，所以，大部分強積金的基金經理都不會全數沽出滙豐。

基金有分散風險作用 匯豐股價表現未必構成太大影響

但到了今年，滙豐宣布不派息之後，部分基金經理才開始完全減持滙豐。

如果港股基金真的持有滙豐，今年的表現很難會好。因為單是今年頭9個月，滙豐股價就已經跌了一半。

但另一方面，基金始終是一籃子的投資，當中某一個選項的優劣，不會完全左右整體基金的表現！據她理解，即使真的持有滙豐，最多都是3%至5%，影響不會太大的。

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