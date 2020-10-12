DREYER’S家庭裝雪糕限時優惠價$49.9　太興集團美食現金券買$1000送$150

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、DREYER’S：皇牌家庭裝雪糕$49.9

即日起至10月15日, 於各大百佳及惠康超級市場​，就可以用優惠價$49.9 就買到DREYER’S® 皇牌家庭裝雪糕，加多$20就買到DREYER’S D-COLLECTION™ 脆皮雪糕批系列3件裝一盒！​



DREYER’S®皇牌家庭裝雪糕口味包括： ​

石板街 ／曲奇妙趣 ／薄荷朱古力／ 烤杏仁 ／榛子朱古力 ／士多啤梨 ／呍呢拿 ／杏仁咖啡 ​

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DREYER‘S D-COLLECTION™脆皮雪糕批系列3件裝: ​

日式朱古力脆皮蜜瓜味牛乳雪糕批多件裝 ​

日式焙茶脆皮抹茶牛乳雪糕批多件裝 ​

日式愛知縣草莓牛乳雪糕批多件裝 ​

日式忌廉芝士撻味牛乳雪糕批多件裝 ​

紅寶石朱古力脆皮雪糕批多件裝 ​

日式蘋果吉士泡芙味牛乳雪糕批多件裝 ​

2、太興集團：美食現金券 買$1000送$150

太興集團推出美食現金券優惠，即日起至10月19日，買$1000送$150，額外加送 罐裝食品 $20優惠券乙張 (凡惠顧指定罐裝食品滿 $100即可使用)，先到先得，送完即止。優惠券於3大品牌太興 、靠得住、敏華冰廳香港接近100間分店都用得。每張現金券面額$50，購買數量必須以$1,000為單位。現金券有效期 2 年，適用於惠顧正價食品、堂食及外賣。

3、DON DON DONKI ：名珠城店優惠

即日起至 10月31日，DON DON DONKI 名珠城店推出以下優惠：

麵屋吉丁 讚岐烏冬 3食 $14.8

和卵 鮮白雞蛋 10's $44/2

和卵 鮮粉紅雞蛋 10's $46/2

北海道富良野特選3.7牛奶 $50/2

*須受條款及細則約束，優惠期只適用於名珠城店，詳情請向店員查詢。圖片只供參考。數量有限，售完即止。



撰文：hket小編