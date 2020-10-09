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HK Express11月推Flycation活動　1.5小時環港遊票價388港元起

消費錦囊 17:52 2020/10/09

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HK Express11月推Flycation活動　1.5小時環港遊票價388港元起

HK Express早前宣布推出#UOFlycation活動，讓港人可以乘坐飛機進行1.5小時環港遊飛行體驗。而#UOFlycation活動已於今日（9日）下午5時開售，票價由388港元起。

票價388港元起

HK Express之＃UOFlycation於今天（9日）下午5時正式發售，三個航班於11月1日、7日及8日出發，票價由388港元起（不包括附加費和其他額外收費），有興趣人士可透過HK Express官方網站、手機應用程式或指定的11間旅行社訂購機票。

#UOFlycation 航班時間
日期 航班編號 出發時間 抵達時間
11月1日（星期日） UO1800 下午2時30分 下午4時
11月7日（星期六）
11月8日（星期日）

#UOFlycation飛行體驗將由香港國際機場的登機閘口開始，旅客更可獲一份禮品包，內含多份來自韓國、日本和泰國等HK Express各個航點的特色禮物。在登機後，旅客更可一邊參加有獎遊戲，一邊欣賞香港的美麗景緻，放鬆身心。

售賣#UOFlycation機票的旅行社包括：

  • 香港中國旅行社
  • 全旅達國際旅遊
  • 東瀛遊旅行社
  • 香港四海旅行社
  • 香港永安旅遊
  • 康泰旅行社
  • 安達旅運
  • 南華（快捷）旅行社
  • 專業旅運
  • 西敏旅行社
  • 縱橫遊

疫情未止，在旅程中乘客必須保持適當的社交距離及全程必須配佩戴口罩。而HK Express亦會加強機艙消毒程序、量度旅客體溫及採用能有效殺死空氣中99.7%病毒的HEPA高效濾網等。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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